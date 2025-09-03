miércoles 3 de septiembre 2025

Las frases de uno de los popes mineros de San Juan, sobre su millonaria apuesta en un lugar donde nadie se animaba

Eduardo Elsztain, empresario con fuerte presencia en la minería de San Juan, sorprendió con una publicación sobre su modo de hacer negocios y detectar oportunidades

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Elsztain realizó un posteo que tuvo repercusiones en San Juan.&nbsp;

Eduardo Elsztain realizó un posteo que tuvo repercusiones en San Juan. 

Eduardo Elsztain, el influyente empresario con inversiones clave en la minería de San Juan volvió a ser noticia esta semana por un mensaje publicado en sus redes sociales. En un posteo de LinkedIn, se refirió al proyecto comercial que lidera en La Plata, pero sus palabras dejaron entrever una mirada más profunda sobre su filosofía empresaria y su forma de invertir en lugares con alto potencial, aunque poco desarrollados.

Eduardo Elsztain volvió a comprar acciones en la mina de oro Hualilán, ubicada en el departamento de Ullum.
La mina de oro de San Juan que cautivó a Elsztain: el magnate vuelve a apostar a Hualilán
un multimillonario con inversiones en san juan inaugurara un shopping top de mas de $130.000.000.000
Un multimillonario con inversiones en San Juan inaugurará un shopping top de más de $130.000.000.000

La publicación -que acompañó con una imagen del futuro shopping “Distrito Diagonal” en La Plata, que por primera vez tendrá un centro comercial- incluyó frases con fuerte carga simbólica: “Descubrí que siempre hay algo más grande y virtuoso que nuestra propia acción”, escribió. Y agregó: “Lo verdaderamente importante es lo que se genera alrededor: crear oportunidades para muchos, poner en marcha lo que estaba apagado”.

image
Futuro shopping de La Plata (foto: La Nación)

Futuro shopping de La Plata (foto: La Nación)

Hoja de ruta de sus negocios

Ayer, el presidente de IRSA, CRESUD y el Banco Hipotecario, entre otras compañías, compartió un extenso posteo en el que relató que “desde muy joven me gusta desarrollar oportunidades en lugares donde parecían no existir. Y a lo largo de los años aprendí que construir no es sólo levantar metros cuadrados: es transformar realidades y darles nueva vida a las ciudades”.

Aunque la referencia inmediata del magnate fue el complejo comercial que construirá en la capital bonaerense, el tono general del mensaje parece funcionar como una hoja de ruta de su pensamiento empresario actual. Y eso despierta interés en provincias como San Juan, donde Elsztain ya tiene intereses estratégicos.

Vínculos con la minería sanjuanina

image
Mina de oro Hualilán

Mina de oro Hualilán

El empresario con fuertes vínculos con el presidente Javier Milei es también accionista mayoritario de Austral Gold, compañía que opera la mina de oro Casposo, ubicada en el departamento de Calingasta, y también es el principal accionista de Challenger Gold, empresa a cargo del proyecto aurífero Hualilán, uno de los más prometedores de la región y pronto a entrar en producción en Ullum.

Estas inversiones lo posicionan como uno de los referentes del capital privado dentro del sector minero de San Juan, una provincia clave para el desarrollo de la minería a gran escala en Argentina. Y en un contexto donde la minería es un motor de la economía sanjuanina, las palabras de Elsztain sobre “transformar realidades” advierten sobre las posibilidades que podrían venir en los lugares donde invierte su plata.

