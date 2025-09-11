Mirá que ciudad contempla multas de hasta 8 millones de pesos por maltrato animal

La Legislatura porteña aprobó una reforma del Código Contravencional y de Faltas que endurece las sanciones por maltrato animal e incorpora nuevas figuras penales. La iniciativa fue impulsada por el legislador Emmanuel Ferrario y contempla, entre otras medidas, la creación de un Registro de Maltratadores. La norma alcanza a conductas como el abandono, el hostigamiento y la cría ilegal de animales.

Intervención Buscan lanzar una app para casos de maltrato animal en San Juan: cuántas denuncias hay por mes

El nuevo marco legal contempla multas de hasta 8 millones de pesos, trabajo comunitario y arresto para los responsables. También se establecen nuevas contravenciones, como el abandono de animales en vehículos y la cría clandestina. El registro inhabilitará a los condenados para convivir o trabajar con animales.

Según datos oficiales, en los últimos cuatro años se registraron 12.000 casos de maltrato animal y criaderos ilegales en la Ciudad. Ferrario destacó que “las penas eran irrisorias; hoy estamos subiendo las sanciones y creando un registro de maltratadores”.

Lo recaudado por las multas será destinado a programas de bienestar animal del Gobierno porteño. Actualmente, cuatro de cada diez hogares de la Ciudad conviven con al menos un animal, y la cantidad de perros y gatos supera la de niños menores de 10 años.

Animales domésticos y tenencia responsable

La ley sancionada es la primera del paquete conocido como "Ley Huellas", promovido por Ferrario. Incluye otros proyectos pendientes como una Ley de Bienestar Integral, la regulación de caniles y la autorización para viajar con animales en transporte público. Según el legislador, todas estas iniciativas buscan construir "un modelo de convivencia más respetuoso con los animales".

“Nuestro compromiso es claro: que en la Ciudad no haya lugar para el maltrato animal. Con penas más duras y la creación del Registro de Maltratadores estamos dando un primer paso por el bienestar animal. Falta mucho más”, expresó Ferrario en el recinto.

En su intervención, también advirtió sobre la necesidad de un abordaje institucional más riguroso. “Este es un primer gran paso, pero no alcanza: le pido al Gobierno de la Ciudad que gobierne con datos y cuide sus palabras, porque las palabras crean realidades.”

Por último, reivindicó una visión inclusiva de la convivencia urbana: “Pet friendly no es una moda: significa que todas las familias, sin importar su forma, puedan vivir y moverse plenamente en Buenos Aires junto a sus animales.”