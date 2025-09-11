jueves 11 de septiembre 2025

¿Estás buscando trabajo?: así se consiguen a través de las redes sociales, según una experta

LinkedIn es la plataforma estrella para publicar tu curriculum vitae. Qué publicaciones suman puntos para conseguir trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
LinkedIn es la plataforma estrella para publicar tu curriculum vitae. Qué publicaciones suman puntos para conseguir trabajo.

¿Estás buscando trabajo?: así se consiguen a través de las redes sociales, según una experta

En la era digital, conseguir trabajo no solo depende de un buen curriculum vitae o una entrevista exitosa: también cuenta lo que mostramos en nuestras redes sociales. La llamada “huella digital” puede inclinar la balanza a favor o en contra de un candidato, y los expertos coinciden en que cada vez más empresas analizan perfiles antes de tomar una decisión.

“Los reclutadores buscan tanto información personal como profesional. Es importante mantener una imagen coherente en todas las plataformas, acorde al puesto que se busca”, explicó María Fernanda Sassone, People Manager de Visma Latam HR.

El impacto es mayor en sectores creativos o de contacto con clientes, como comunicación, marketing o ventas. Incluso, se han registrado casos de descartes por inconsistencias entre el CV y el perfil de LinkedIn. Según Micaela Cabezón, consultora de High Flow, “en casi un 95% de los procesos iniciamos la búsqueda en LinkedIn, porque allí podemos ver interacciones, red de contactos y contenido compartido”.

No obstante, otras redes también entran en juego. Un estudio revela que el 68% de los reclutadores revisa Facebook o Instagram, y que uno de cada tres descarta candidatos por lo que encuentra allí. “Tres de cada cuatro selectores evalúan cómo se comunica una persona y cuál es su marca personal”, destacó Francisco Scasserra, de Michael Page.

Lo que resta puntos para conseguir trabajo

Publicaciones violentas, discriminatorias, xenófobas o que revelen información confidencial son señales de alarma. También los comentarios agresivos hacia otros usuarios pueden ser motivo de descarte.

Lo que suma

Compartir artículos del sector, certificaciones, logros profesionales, participación en eventos o proyectos, y mantener un tono respetuoso y constructivo, son prácticas bien vistas. Además, contar con un perfil actualizado, con datos completos y fotos acordes al ámbito laboral, suma a la imagen profesional.

En definitiva, las redes sociales no definen por sí solas una contratación, pero sí pueden abrir o cerrar puertas. Como concluyó Scasserra: “Un buen manejo de la presencia online puede reforzar una candidatura, mientras que una exposición poco cuidada puede dejar afuera a un postulante”.

Fuente: TN

