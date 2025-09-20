Detienen a un "pai umbanda" acusado de abusar a una niña

En las últimas días , Santiago del Estero se encuentra conmocionada por una causa de abuso. Es que un “pai umbanda” fue detenido por abusar sexualmente de una niña de 12 años. Pero como si fuera poco, no es la primera vez que cae por este tipo de delitos.

Video Un terrible choque en cadena produjo la muerte de un motociclista en el puente que une Chaco y Corrientes

En Buenos Aires A 100 días de la detención, marcharán en apoyo a Cristina Kirchner en la casa de la expresidenta

La víctima, hoy de 13, fue derivada a un hospital con un cuadro de hemorragia que derivó en la denuncia. La jueza Gladys Lami ordenó su prisión preventiva , mientras la fiscal Alejandra Sobrero avanza con la investigación.

Investigan si hubo un abuso sistemático y un intento de soborno

Según la causa, el acusado mantenía bajo su control a toda la familia de la nena, a quienes empleaba con pagos mínimos en tareas de changas y comercio. La víctima relató en cámara Gesell que era obligada a estar con él en la casa.

Los peritajes médicos confirmaron que existió un abuso sexual con acceso carnal reiterado. Durante la audiencia, la defensa del acusado ofreció $5 millones como “resarcimiento”, aunque la fiscalía rechazó ese planteo y sostuvo que el caso deberá llegar a juicio en 2026. Además, trascendió que el imputado habría amenazado al padre de la nena con la frase: “Te vas a quedar sin familia”.

Se reactivaron causas anteriores en Santiago del Estero

La investigación reveló que el acusado, oriundo de Buenos Aires y residente en Lugones desde hace varios años, ya tenía dos denuncias previas de 2019 por abuso sexual: una de una mujer adulta y otra de una menor. Ambas causas habían quedado sin resolución, pero ahora fueron reabiertas a partir de su detención.

Mientras tanto, la fiscal Sobrero avanza con pericias psicológicas, informes socioambientales y la toma de nuevos testimonios para determinar si hubo más víctimas. El acusado, que trabajaba como chofer de ambulancia en la Posta Sanitaria de la localidad, permanece detenido y a disposición de la Justicia.

Fuente: TN