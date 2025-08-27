Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, responsabilizó al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por el ataque que sufrió la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei y lo tildó de “maldito kirchnerista”.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el impresentable de Otermín estuvo detrás de esto. Es un maldito kirchnerista ”, declaró Espert.

Espert explicó que la violencia del kirchenrismo se debe a que “no tienen capacidad de discutir ideas y proyectos”, y por eso “recurren a la violencia física, al igual que las difamaciones y operaciones”.

“No nos van a amedrentar, vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires para defender las ideas del Presidente y de la libertad”, afirmó en declaraciones a la prensa.

El diputado aseguró que los que acompañaban al Presidente en la caravana “zafaron”, entre los que se encontraban su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, indicó que una de las fotógrafas oficiales del mandatario “recibió un piedrazo” por culpa de “un grupo de violentos”.

“Los violentos cortaron un acto que se estaba desarrollando completamente en paz. Esto es el kirchnerismo: es violencia y siempre hay que condenarlo”.