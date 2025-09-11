jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pegó el salto

El orreguismo camina San Martín con un excandidato a intendente de la fórmula Uñac-Andino

El dirigente social Alejandro Ganyitano, que responde al exdirector del Banco de la Nación, Claudio Lozano, firmó como aliado de Marcelo Orrego en la conformación del frente.

Por Fernando Ortiz
image

El miércoles durante la tarde noche hubo una reunión de dirigentes del orreguismo con los nuevos aliados en San Martín. Hubo dos novedades: la participación formal de un excandidato a intendente por el peronismo en el 2023 y la incorporación de segundas líneas de la Junta Departamental, que respondían a la consejera justicialista Paula Caballero.

Lee además
javier milei veto la ley de atn
Decreto

Javier Milei vetó la ley de ATN
Mauricio Novelli y Javier Milei
Investigación

Analizan los teléfonos de empresarios relacionados con la estafa Libra, buscando mensajes con Javier y Karina Milei

A principios de agosto, el gobernador Marcelo Orrego lanzó el frente Por San Juan, un armado político que representa la continuidad de los socios que lo llevaron al gobierno y también una ampliación estratégica.

Además de los espacios que integraron Unidos por San Juan —como Producción y Trabajo, PRO, UCR, Actuar y Dignidad Ciudadana—, se sumó el histórico Partido Bloquista, principal exaliado del Partido Justicialista. A este armado se incorporaron también dos fuerzas con raíz justicialista: Unidad Popular y Unidad y Progreso.

Inicialmente, hubo dimes y diretes respecto a la participación efectiva de los referentes de esos dos últimos espacios: Alejandro Ganyitano, más conocido como Tano y que responde a nivel nacional al exdirector del Banco de la Nación, Claudio Lozano, y el exintendente de Rivadavia, José Soria. Con el paso de la campaña, se formalizó la situación de los dos dirigentes.

image

El miércoles, Ganyitano tuvo una reunión con los jefes de campaña del oficialismo provincial, los intendentes de Santa Lucía y Rivadavia, Juan José Orrego y Sergio Miodowsky, respectivamente. También participaron figuras del bloquismo como el presidente de la fuerza y diputado provincial, Luis Rueda, y el secretario de Acción Política, Andrés Chanampa.

En la reunión, sorprendió la aparición de segundas líneas del peronismo que respondían a Paula Caballero, consejera del Partido Justicialista. Sin embargo, no extraño que hayan pegado el salto después de la oficialización de la candidatura en primer término del exintendente de San Martín, Cristian Andino.

Sin ir más lejos, Ganyitano y Caballero compitieron contra la sucesora de Andino y actual intendenta, Analía Becerra. Los tres fueron en la boleta de la fórmula de Vamos San Juan, de Rubén Uñac y el sanmartiniano. El primero obtuvo 500 votos y la segunda, 1.977. Fuentes del orreguismo valoraron la incorporación de Tano. "Es un oficialista más", dijeron. En tanto, fueron más cautos con los justicialistas del palo de Caballero: "Hay que negociar un poco más todavía".

Seguí leyendo

Baistrocchi se reunió con Schiaretti en medio de la campaña electoral: "Somos la alternativa frente a la grieta"

Con fuerte operativo policial, La Libertad Avanza lanza su campaña nacional en Tucumán

¿Diputados elige al nuevo fiscal General antes de las elecciones?

El gobierno ratificó que vetará la "ley de los gobernadores", sobre reparto de ATN

Enzo Cornejo cruzó a Romina Rosas y la responsabilizó por un conflicto cloacal en Caucete

Maxi Aguiar, a fondo en Off the record: el análisis de las elecciones bonaerenses, la "soberbia" de Milei y el impacto en San Juan

La ministra Fuentes, sobre el caso de la alumna armada: "Nunca estamos preparados para estas cosas, pero trabajamos en prevención"

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Llegó a su casa en Chimbas y dos motochorros la atacaron dentro de su auto

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Diputados elige al nuevo fiscal General antes de las elecciones?
La sucesión de Quattropani

¿Diputados elige al nuevo fiscal General antes de las elecciones?

Javier Milei vetó la ley de ATN
Decreto

Javier Milei vetó la ley de ATN

Los sanjuaninos respondieron: ¿qué harías si fuese el último día de tu vida? video
Tiempo pregunta

Los sanjuaninos respondieron: ¿qué harías si fuese el último día de tu vida?

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria