El orreguismo camina San Martín con un excandidato a intendente de la fórmula Uñac-Andino

El miércoles durante la tarde noche hubo una reunión de dirigentes del orreguismo con los nuevos aliados en San Martín. Hubo dos novedades: la participación formal de un excandidato a intendente por el peronismo en el 2023 y la incorporación de segundas líneas de la Junta Departamental, que respondían a la consejera justicialista Paula Caballero.

A principios de agosto, el gobernador Marcelo Orrego lanzó el frente Por San Juan, un armado político que representa la continuidad de los socios que lo llevaron al gobierno y también una ampliación estratégica.

Además de los espacios que integraron Unidos por San Juan —como Producción y Trabajo, PRO, UCR, Actuar y Dignidad Ciudadana—, se sumó el histórico Partido Bloquista, principal exaliado del Partido Justicialista. A este armado se incorporaron también dos fuerzas con raíz justicialista: Unidad Popular y Unidad y Progreso.

Inicialmente, hubo dimes y diretes respecto a la participación efectiva de los referentes de esos dos últimos espacios: Alejandro Ganyitano, más conocido como Tano y que responde a nivel nacional al exdirector del Banco de la Nación, Claudio Lozano, y el exintendente de Rivadavia, José Soria. Con el paso de la campaña, se formalizó la situación de los dos dirigentes.

El miércoles, Ganyitano tuvo una reunión con los jefes de campaña del oficialismo provincial, los intendentes de Santa Lucía y Rivadavia, Juan José Orrego y Sergio Miodowsky, respectivamente. También participaron figuras del bloquismo como el presidente de la fuerza y diputado provincial, Luis Rueda, y el secretario de Acción Política, Andrés Chanampa.

En la reunión, sorprendió la aparición de segundas líneas del peronismo que respondían a Paula Caballero, consejera del Partido Justicialista. Sin embargo, no extraño que hayan pegado el salto después de la oficialización de la candidatura en primer término del exintendente de San Martín, Cristian Andino.

Sin ir más lejos, Ganyitano y Caballero compitieron contra la sucesora de Andino y actual intendenta, Analía Becerra. Los tres fueron en la boleta de la fórmula de Vamos San Juan, de Rubén Uñac y el sanmartiniano. El primero obtuvo 500 votos y la segunda, 1.977. Fuentes del orreguismo valoraron la incorporación de Tano. "Es un oficialista más", dijeron. En tanto, fueron más cautos con los justicialistas del palo de Caballero: "Hay que negociar un poco más todavía".