El piloto y empresario sanjuanino que dejó su huella en Italia: podio histórico en el tradicional campeonato de cross country

El sanjuanino Martín Cisella , de 40 años, vivió un fin de semana inolvidable en Italia . En su primera participación en el Baja dello Stella 2025 , competencia que forma parte del campeonato Acisport Cross Country , logró un valioso tercer puesto en la categoría SSV T4, en una grilla de 30 pilotos de nivel internacional.

La carrera se desarrolló en Rivignano Teor, bajo la misma organización que lleva adelante el prestigioso Italian Baja , prueba que integra el calendario mundial y que ha visto pasar a figuras como Juan Cruz Yacopini y otros protagonistas del Dakar . Para Cisella, este debut con podio significó mucho más que un resultado: fue la confirmación de un camino deportivo iniciado hace apenas dos años.

“Estaba para quedar segundo, pero una penalización me relegó al tercer lugar. Igual, hacer podio en una carrera de este nivel me llena de orgullo”, contó el piloto, quien representó a la Argentina con la bandera celeste y blanca flameando en los laterales de su Canam X3-Southracing. El vehículo, con pasado en el Dakar 2023 y 2024, respondió a la perfección durante todo el fin de semana.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 15.46.19

Cisella comenzó en el automovilismo casi de casualidad. Con un Polaris RZR se divertía en una pista de motocross de Fara Novarese, en el norte de Italia, hasta que llamó la atención del RPM Garage Racing Team, que lo invitó a sumarse a competencias oficiales. Desde entonces, su ascenso fue meteórico: en 2024 ganó el campeonato italiano de velocidad todoterreno y también se impuso en dos ediciones del Ice Challenger, un certamen disputado sobre hielo.

Hoy, instalado en Europa, Cisella asegura que nunca olvida sus raíces.