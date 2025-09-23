miércoles 24 de septiembre 2025

Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Este lunes se hizo viral un video registrado en plena Avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, donde una joven quería huir de un control que la había detenido. Con el correr de las horas, se conoció la identidad de la involucrada.

El video de un control de tránsito en avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, se viralizó este lunes en redes sociales. En las imágenes se observa a una joven que, tras ser detenida por la Policía mientras circulaba en una camioneta Ford Bronco, intentó evadir el procedimiento asegurando ser abogada.

Con el paso de las horas se confirmó quién es la protagonista: se trata de Luciana Caparrós, de 30 año y soltera. Las autoridades no pudieron comprobar si efectivamente la joven es abogada y, según las fuentes consultadas por Tiempo de San Juan, sería Licenciada en Administración de Empresas.

En el registro se la ve intentando dejar el vehículo estacionado y retirarse a pie, mientras un efectivo le advierte: “Usted dice que es abogada y parece que no conoce nada de leyes”. La joven le pidió a su acompañante que grabara la escena, lo que terminó alimentando la viralización del episodio.

El material, compartido masivamente en redes sociales, acumuló miles de reproducciones y reacciones, y colocó a Caparrós en el centro de la polémica.

El video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral Un control de tránsito en calle Ignacio de la Roza, en Rivadavia, terminó con una fuerte discusión que rápidamente se viralizó en redes sociales. El episodio tuvo como protagonistas a dos jóvenes, una de ellas supuestamente abogada, que circulaban en una camioneta Ford Bronco y fueron demoradas por la Policía. La conductora, que aseguró ser abogada, intentó dejar el vehículo estacionado y retirarse caminando, pero fue frenada por un efectivo de la división Tránsito. La situación quedó registrada en un video que encendió la polémica. “Guadalupe, filmame. No entiendo cuál es el problema", le dijo a su amiga. Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #sanjuan #abogada #tiempodesanjuan"
