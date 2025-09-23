Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

El video de un control de tránsito en avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, se viralizó este lunes en redes sociales. En las imágenes se observa a una joven que, tras ser detenida por la Policía mientras circulaba en una camioneta Ford Bronco, intentó evadir el procedimiento asegurando ser abogada.

Con el paso de las horas se confirmó quién es la protagonista: se trata de Luciana Caparrós, de 30 año y soltera. Las autoridades no pudieron comprobar si efectivamente la joven es abogada y, según las fuentes consultadas por Tiempo de San Juan, sería Licenciada en Administración de Empresas.

En el registro se la ve intentando dejar el vehículo estacionado y retirarse a pie, mientras un efectivo le advierte: “Usted dice que es abogada y parece que no conoce nada de leyes”. La joven le pidió a su acompañante que grabara la escena, lo que terminó alimentando la viralización del episodio.

El material, compartido masivamente en redes sociales, acumuló miles de reproducciones y reacciones, y colocó a Caparrós en el centro de la polémica.

