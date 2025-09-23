martes 23 de septiembre 2025

Turismo San Juan

Ruta del vino en San Juan: cuál es la mejor época para visitar bodegas

Cómo planificar una salida enoturística por la ruta del vino en San Juan sin complicarte: zonas recomendadas, experiencias típicas y consejos de seguridad. Sin precios, con foco práctico.

Por Irene Toledo
Viñedos sanjuaninos: sol, montaña y degustaciones para todos los públicos.

San Juan ofrece sol, paisajes bien cuyanos en donde la piedra se encuentra con el valle, parques naturales que parecen sacados de otro planeta, y también viñedos con propuestas para todos los públicos. Esta guía breve está centrada en estos últimos y ayuda a organizar la salida: elegir la zona y la época del año para visitar la ruta del vino en San Juan, reservar con tiempo y combinar degustaciones con paseos.

Cómo organizar tu recorrido

Elegí la zona

Hay propuestas cercanas a la capital (Valle de Tulum) y salidas escénicas en Zonda y Ullum. Si querés altura y paisaje cordillerano, mirá Calingasta/Barreal; para terroirs más frescos, el Valle de Pedernal (Sarmiento) es referencia.

Reservas y horarios

Las visitas guiadas y degustaciones suelen requerir reserva previa. Confirmá días y turnos y considerá tiempos de traslado entre fincas (distancias amplias).

Traslados

Si vas a degustar, designá conductor o contratá traslado. Otra opción es armar circuitos cortos para volver con luz.

Experiencias típicas

Visitas guiadas y degustaciones

Recorridos por viñedos, sala de tanques y cava. Degustaciones básicas y premium; muchas incluyen varietales sanjuaninos como Syrah, Bonarda y Malbec.

Gastronomía y maridajes

Restaurantes de bodega, picadas regionales, panes y aceite de oliva cuyano. Algunos espacios suman clases breves o menús de pasos.

Aire libre y fotos

Miradores, senderos fáciles y espacios para fotos entre hileras. Llevá sombrero, protector y agua: el sol sanjuanino es intenso.

Consejos útiles

Consumo responsable

Degustá con moderación y priorizá la hidratación. Si comprás botellas, pedí bolsas o cajas para transporte.

Épocas del año

Todo el año es buena idea; primavera y otoño son especialmente agradables. En verano, planificá horarios de mañana.

