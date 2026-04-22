miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Promoción

San Juan lleva su sabor a Córdoba en la Expo Delicatessen & Vinos 2026

Vinos, aceites y productos gourmet formarán parte de un stand provincial pensado para impulsar exportaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan volverá a decir presente en uno de los eventos más importantes del país vinculados al sector gourmet. Se trata de la Expo Delicatessen & Vinos 2026, que se desarrollará del 7 al 10 de mayo en el Complejo Ferial Córdoba y reunirá a destacadas bodegas y productores de alimentos de todo el país.

Lee además
orrego ratifico la defensa sobre vicuna y la division limitrofe: vamos a defender con la ley en la mano a san juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque
Oficial

Orrego ratificó la defensa sobre Vicuña y la división limítrofe: "Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque"
 Erik Høeg, embajador de la Unión Europea.
Visitas estratégicas

Nutrida misión de la Unión Europea llega a San Juan: foco en minería, inversiones y desarrollo

La participación de la provincia será impulsada por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Producción, Trabajo e Innovación y de Turismo, Cultura y Deporte, que dispondrán de un stand institucional de 30 metros cuadrados destinado a promocionar la oferta exportable local.

En esta edición, ocho empresas sanjuaninas formarán parte del espacio provincial: Obon Wines, Bodega Merced del Estero, Bodega Bubica, Finca Agroecológica Tutuna, Aceite Olivares El Cata, Olivícola Frutolivo, Entre Raíces Sabores Gourmet y Nono Luis. Todas ellas exhibirán sus productos con el objetivo de posicionar sus marcas, generar nuevos contactos comerciales y fortalecer su presencia en el mercado.

La Expo Delicatessen & Vinos se caracteriza por reunir a referentes del rubro gastronómico y vitivinícola, y por ofrecer un espacio de encuentro entre productores, distribuidores y consumidores. El público general podrá asistir de 18 a 22 horas, mientras que el segmento comercial tendrá un horario exclusivo de 17 a 19, con permanencia hasta el cierre.

Como parte de la agenda, también se realizará una clase magistral de cocina a cargo del chef Omar Martínez, de la Universidad Católica de Cuyo. La actividad tendrá lugar el sábado 9 de mayo y pondrá en valor dos variedades de pizza sanjuanina —media masa y a la piedra— elaboradas con al menos 31 ingredientes producidos en la provincia. La propuesta incluirá además el maridaje con vinos, moscatos y espumantes locales.

Con esta participación, San Juan busca seguir consolidando su posicionamiento dentro del segmento gourmet a nivel nacional, destacando la calidad y diversidad de su producción regional.

Temas
Seguí leyendo

La pelea por los límites que vuelve 60 años después: los argumentos de Quintela para reclamar territorio sanjuanino

Secretos de familia y "sincericidio patriarcal": Iliana Calabró anticipa la llegada de "Viuda e Hijas" a San Juan

Dinos virtuales: de qué se trata la nueva apuesta paleontológica en San Juan

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Vacunación antigripal en San Juan: más de 50.000 dosis y anticipación clave frente a la variante H3N2

Miércoles fresco y sin lluvias para San Juan

Con la histórica fábrica de puloveres en crisis, qué pasa con los locales de Mauro Sergio en San Juan

Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
orrego ratifico la defensa sobre vicuna y la division limitrofe: vamos a defender con la ley en la mano a san juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque
Oficial

Orrego ratificó la defensa sobre Vicuña y la división limítrofe: "Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Te Puede Interesar

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hilario volvió a ser una alfombra: del operativo maratónico al césped 10 puntos
Una pinturita

El Hilario volvió a ser una alfombra: del operativo maratónico al césped "10 puntos"

San Juan desestima la polémica con La Rioja: No existe notificación oficial
Tironeo

San Juan desestima la polémica con La Rioja: "No existe notificación oficial"

Con un mensaje conmovedor, Maru Silva anunció que está embarazada
Redes

Con un mensaje conmovedor, Maru Silva anunció que está embarazada

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan
TOF

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan