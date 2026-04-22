San Juan lleva su sabor a Córdoba en la Expo Delicatessen & Vinos 2026

San Juan volverá a decir presente en uno de los eventos más importantes del país vinculados al sector gourmet. Se trata de la Expo Delicatessen & Vinos 2026, que se desarrollará del 7 al 10 de mayo en el Complejo Ferial Córdoba y reunirá a destacadas bodegas y productores de alimentos de todo el país.

Oficial Orrego ratificó la defensa sobre Vicuña y la división limítrofe: "Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque"

La participación de la provincia será impulsada por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Producción, Trabajo e Innovación y de Turismo, Cultura y Deporte, que dispondrán de un stand institucional de 30 metros cuadrados destinado a promocionar la oferta exportable local.

En esta edición, ocho empresas sanjuaninas formarán parte del espacio provincial: Obon Wines, Bodega Merced del Estero, Bodega Bubica, Finca Agroecológica Tutuna, Aceite Olivares El Cata, Olivícola Frutolivo, Entre Raíces Sabores Gourmet y Nono Luis. Todas ellas exhibirán sus productos con el objetivo de posicionar sus marcas, generar nuevos contactos comerciales y fortalecer su presencia en el mercado.

La Expo Delicatessen & Vinos se caracteriza por reunir a referentes del rubro gastronómico y vitivinícola, y por ofrecer un espacio de encuentro entre productores, distribuidores y consumidores. El público general podrá asistir de 18 a 22 horas, mientras que el segmento comercial tendrá un horario exclusivo de 17 a 19, con permanencia hasta el cierre.

Como parte de la agenda, también se realizará una clase magistral de cocina a cargo del chef Omar Martínez, de la Universidad Católica de Cuyo. La actividad tendrá lugar el sábado 9 de mayo y pondrá en valor dos variedades de pizza sanjuanina —media masa y a la piedra— elaboradas con al menos 31 ingredientes producidos en la provincia. La propuesta incluirá además el maridaje con vinos, moscatos y espumantes locales.

Con esta participación, San Juan busca seguir consolidando su posicionamiento dentro del segmento gourmet a nivel nacional, destacando la calidad y diversidad de su producción regional.