Fútbol local

Desamparados dio el golpe en Pocito, venció a Trinidad y se metió de lleno en la pelea

En el Estadio del Bicentenario, el Víbora se impuso por la mínima y subió posiciones en el Clausura. Este viernes arranca una nueva fecha: cruces, días y horarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
desamparados

La 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina se cerró con otro paso firme de Sportivo Desamparados, que derrotó a Trinidad por la mínima en el Bicentenario y sigue envalentonado en la lucha por los puestos de clasificación.

Tras una primera parte chata y sin grandes sobresaltos, la emoción llegó recién en el arranque del complemento. A los 6 minutos, Lucas Quiroga rompió la paridad con un remate certero que terminó siendo suficiente para decretar la diferencia. Ese gol no solo le dio tres puntos al Puyutano, sino que también le cortó a Trinidad el invicto que defendía en su casa durante todo el campeonato.

Con esta racha positiva, Desamparados se acomodó en la sexta ubicación con 22 unidades, igualando la línea de Marquesado y López Peláez. En lo más alto, Unión se mantiene firme con 32 puntos, seguido por Carpintería, que continúa a seis de distancia.

El calendario no se detiene: este viernes comenzará la 14ª fecha con el choque entre Peñarol y López Peláez en Chimbas, desde las 21.30, en un cruce que promete mantener encendida la pelea en la parte alta de la tabla.

CRUCES, FECHAS Y HORARIOS DE LA FECHA 14

Viernes 3 de Octubre

Cuarta 19hs - Primera 21:30hs

-Peñarol vs López Pelaez

Cancha : Peñarol

Árbitro : Facundo Perona

Sábado 4 de Octubre

Cuarta 14:30hs - Primera 17hs

-San Lorenzo vs Colón

Cancha : San Lorenzo

Árbitro : Ximena Pacheco

Cuarta 19hs - Primera 21:30hs

-Unión vs Árbol Verde

Cancha Unión

Árbitro: Sebastián Brizuela

Domingo 5 de Octubre

Cuarta 14:30hs - Primera 17hs

-Atenas vs Marquesado

Cancha Atenas

Árbitro : Eduardo Prior

-Sarmiento vs Juventud Zondina

Cancha : Sarmiento

Árbitro: Federico Quiroga

-Minero vs 9 de Julio

cancha : Juventud Unida

Árbitro: Gabriel Montilla .

-Desamparados vs Aberastain

Cancha : Desamparados

Árbitro: Sebastián Fernández

-Carpintería vs Villa Obrera

Cancha : Carpintería

Árbitro Enzo Gómez

-Rivadavia vs Trinidad

Cancha Rivadavia

Árbitro: Martin Riveros

