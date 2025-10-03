Desamparados dio el golpe en Pocito, venció a Trinidad y se metió de lleno en la pelea

La 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina se cerró con otro paso firme de Sportivo Desamparados, que derrotó a Trinidad por la mínima en el Bicentenario y sigue envalentonado en la lucha por los puestos de clasificación.
En el Estadio del Bicentenario, el Víbora se impuso por la mínima y subió posiciones en el Clausura. Este viernes arranca una nueva fecha: cruces, días y horarios.
Tras una primera parte chata y sin grandes sobresaltos, la emoción llegó recién en el arranque del complemento. A los 6 minutos, Lucas Quiroga rompió la paridad con un remate certero que terminó siendo suficiente para decretar la diferencia. Ese gol no solo le dio tres puntos al Puyutano, sino que también le cortó a Trinidad el invicto que defendía en su casa durante todo el campeonato.
Con esta racha positiva, Desamparados se acomodó en la sexta ubicación con 22 unidades, igualando la línea de Marquesado y López Peláez. En lo más alto, Unión se mantiene firme con 32 puntos, seguido por Carpintería, que continúa a seis de distancia.
El calendario no se detiene: este viernes comenzará la 14ª fecha con el choque entre Peñarol y López Peláez en Chimbas, desde las 21.30, en un cruce que promete mantener encendida la pelea en la parte alta de la tabla.
Viernes 3 de Octubre
Cuarta 19hs - Primera 21:30hs
-Peñarol vs López Pelaez
Cancha : Peñarol
Árbitro : Facundo Perona
Sábado 4 de Octubre
Cuarta 14:30hs - Primera 17hs
-San Lorenzo vs Colón
Cancha : San Lorenzo
Árbitro : Ximena Pacheco
Cuarta 19hs - Primera 21:30hs
-Unión vs Árbol Verde
Cancha Unión
Árbitro: Sebastián Brizuela
Domingo 5 de Octubre
Cuarta 14:30hs - Primera 17hs
-Atenas vs Marquesado
Cancha Atenas
Árbitro : Eduardo Prior
-Sarmiento vs Juventud Zondina
Cancha : Sarmiento
Árbitro: Federico Quiroga
-Minero vs 9 de Julio
cancha : Juventud Unida
Árbitro: Gabriel Montilla .
-Desamparados vs Aberastain
Cancha : Desamparados
Árbitro: Sebastián Fernández
-Carpintería vs Villa Obrera
Cancha : Carpintería
Árbitro Enzo Gómez
-Rivadavia vs Trinidad
Cancha Rivadavia
Árbitro: Martin Riveros