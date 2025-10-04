Colapinto largará 18° en el GP de Singapur

El sábado comenzó a pintar mejor para Franco Colapinto y su Alpine A525, después de un viernes complicado de cara al Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 . Con las gomas medias, el auto mostró mayor estabilidad y el piloto pudo marcar parciales prometedores. Al colocar los neumáticos más blandos, llegó a estar entre los primeros diez, aunque finalmente cerró la tanda en el puesto 16.

Durante la clasificación, Colapinto salió primero a pista para establecer un tiempo inicial, volvió a boxes para ajustar el auto y logró colocarse octavo momentáneamente con ocho minutos por delante.

Sin embargo, en su último intento mejoró su vuelta, pero no lo suficiente para pasar a la segunda fase (Q2). El japonés Tsunoda lo dejó fuera de esa etapa y otros pilotos lo superaron sobre el final.

Con este resultado, Colapinto largará mañana desde el puesto 18, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hará desde el 20, en un fin de semana lleno de complicaciones para el francés.