martes 7 de octubre 2025

A sacar cuentas

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los costos

Las casas de electrodomésticos ya exhiben aires acondicionados con valores actualizados. La mano de obra y materiales también actualizaron. El detalle de los valores actuales y cómo ahorrar al máximo.

Por Celeste Roco Navea
image

Promediando esta altura del año las casas de electrodoméstico de todo el país comienzan con las exhibiciones y ofertas de aires acondicionados. Los técnicos que instalan estos equipos también comienzan a registrar las primeras instalaciones de la temporada, con valores actualizados. Si bien el aparato y la instalación promedia el millón de pesos, se pueden abaratar los cotos como buscar maneras de pago que generen un impacto ameno al bolsillo.

Es importante dejar en cuenta que, para prolongar la vida útil del aparato, la recomendación de los expertos es realizar al menos un mantenimiento al año, más que nada antes de la temporada de calor, donde se le da un uso intensivo al aire acondicionado. Esto no solo evita que el equipo se dañe, sino que además optimiza su uso y ayuda a ahorrar energía eléctrica.

Cuánto vale un aire acondicionado

Tiempo de San Juan realizó un recorrido por algunas casas de electrodomésticos del microcentro, donde se puede observar una gran variedad de marcas y precios. Un detalle a tener en cuenta es que, comparado por los valores que se manejaban hace un año, los precios se han mantenido estables en algunas marcas.

También hay un auge de marcas que no suelen ser de “primera línea” en lo que son electrodomésticos, con precios más atractivos dentro del mercado.

image

Para tener una idea, un aire acondicionado entre 2.600 a 3.600W, que generalmente suelen ser los más buscados para dormitorios o cuartos pequeños, de “segunda línea” (como Hisen o RCA) rondan entre los $593.000 y $780.000. El precio final depende de la cantidad de watts anunciados y si el equipo se encuentra dentro de alguna promoción en particular.

Mientras tanto, los equipos de marcas reconocidas como Philco o BGH que también rondan entre los 2.600 a 3.600W se ubican entre los $780.000 y $900.000.

image

En el caso de los equipos más grandes, arriba de los 5.000W, la diferencia de precios en torno a la marca no es tan aparente como en los equipos más chicos. Así, por ejemplo, entre los productos exhibidos se encuentra equipos desde $1.100.00 a $1.300.000 promedio.

Cómo abaratar los costos del equipo

Si bien los valores señalados son a modo de referencia, es importante tener en cuenta que hay diversas formas de lograr un ahorro, en algunos casos significativos. Hay casas que por estos días están ofreciendo equipos con descuentos hasta mediados de octubre. Otras que, si se abonan de contado, el descuento es más que significativo.

También se encuentra el financiamiento con tarjetas de crédito, encontrando locales donde se puede comprar en cuotas sin interés.

image

Sin duda una de las mejores oportunidades para aprovechar es el Cyber Monday, previsto entre el 3 y el 5 de noviembre. Durante esos días las grandes casas de electrodomésticos de todo el país y de la provincia estarán ofreciendo importantes descuentos. La recomendación es realizar un seguimiento de los valores para no caer en las falsas promociones y encontrar tu nuevo aire acondicionado a un excelente precio.

Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado

Tiempo de San Juan dialogó con los técnicos en refrigeración Jaime Carrillo (Carrillo Refrigeraciones) y Gustavo Miro (Invertelec), quienes señalaron los costos actuales que están manejando para este tipo de trabajo.

“Los precios que manejamos consideran el precio del dólar. La suba de precios de materiales nos lleva a tener que estar comprando a valores muy altos”, explicó Jaime. Mientras que Gustavo señaló que, pese a que se trate de la instalación de un equipo nuevo o usado, es fundamental utilizar materiales nuevos, para colaborar con la vida útil del aparato.

image

Teniendo en cuenta esto, el valor de instalación de un equipo de 3.000 frigorías, que suele ser el más pequeño, ronda entre los $230.000 y los $270.000 considerando tanto mano de obras como materiales. Si se trata de un equipo más grande, el valor asciende superando los $350.000, siempre haciendo referencia a los equipos Split.

image

Es importante tener en cuenta que, si la instalación del aire acondicionado requiere trabajos eléctricos, el costo final será más caro, ya que la persona deberá buscar además del técnico, un electricista.

Para abaratar costos o sentir un menor impacto en el bolsillo, la sugerencia de los profesionales es programar el trabajo con anticipación y consultar con el técnico diversas formas de financiación, como pago en cuotas o con distintos medios de pagos.

