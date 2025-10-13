Golpe millonario: robaron costosos artefactos de un comercio de Villa del Carril

Ladrones dieron un golpe millonario el pasado fin de semana en la zona de Villa del Carril. Entraron a un comercio de artefactos electrónicos y se alzaron con costosos equipos como botín. Según fuentes policiales, robaron cuatro consolas PlayStation 5, tres televisores de gran tamaño y cinco celulares, además de una notebook.

El hecho tomó estado público este lunes, aunque fuentes policiales indicaron que habría ocurrido entre el jueves y el viernes pasado, en el negocio que lleva el nombre de Juan Bautista Equipamiento Comercial, ubicado en la vereda sur de calle Pedro de Valdivia, entre José Martí y Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital. La denuncia fue radicada por su propietario, de apellido Romero, en la Comisaría 28ª, agregaron.

De acuerdo con la presentación realizada, el comerciante y sus empleados se retiraron del local el jueves alrededor de las 20.30 y regresaron a la mañana siguiente. Fue entonces cuando descubrieron que personas desconocidas habían ingresado tras forzar el portón del garaje y violentar las rejas de una ventana. A través de esa abertura los delincuentes accedieron al salón de ventas.

La Policía confirmó que los ladrones se llevaron cinco teléfonos celulares, cuatro consolas PlayStation 5, tres televisores de 42 pulgadas y una notebook. Por el tipo y valor de los elementos sustraídos, estiman que el botín supera los cinco millones de pesos solo en consolas de videojuegos.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría 28ª y la UFI de Delitos contra la Propiedad, que intenta dar con los responsables del millonario robo.