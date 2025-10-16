jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hallazgo

Encontraron en San Juan un auto usado en un violento robo millonario en Mendoza

El vehículo, implicado en un violento asalto en Chacras de Coria, fue hallado en Rivadavia y era conducido por el padre de dos sospechosos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El auto implicado en un violento robo en la localidad mendocina Chacras de Coria, fue hallado en San Juan y era conducido por el padre de dos sospechosos.

El auto implicado en un violento robo en la localidad mendocina Chacras de Coria, fue hallado en San Juan y era conducido por el padre de dos sospechosos.

Tras una investigación conjunta entre las policías de San Juan y Mendoza, la Brigada de Investigaciones Oeste logró secuestrar un auto Ford Focus involucrado en un resonante robo millonario ocurrido en mayo pasado, en Chacras de Coria.

Lee además
San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas
Las actividades con música, shows y ferias que se podrá disfrutar en San Juan durante el Día de la Madre.
La grilla completa

Música, arte, teatro y ferias en el fin de semana del Día de la Madre en San Juan

El hecho, catalogado como robo agravado, ocurrió cuando tres sujetos armados irrumpieron en la vivienda de una familia mendocina, sorprendiendo a un joven y despojándolo de efectos personales y una importante suma de dinero en efectivo. Desde entonces, las autoridades mendocinas venían siguiendo distintas pistas para dar con los responsables y los elementos sustraídos.

Ahora, gracias a las tareas de inteligencia y cruzamiento de datos, los investigadores lograron ubicar uno de los vehículos utilizados en el atraco. Se trata de un Ford Focus que se encontraba circulando por Rivadavia. El operativo se concretó en la intersección de calles Meglioli y Comandante Cabot, donde personal policial interceptó al conductor y procedió al secuestro del rodado.

El automóvil presentaba un pedido de secuestro vigente por robo agravado. Según informaron fuentes policiales, al momento del procedimiento era conducido por el padre de dos de los presuntos autores del hecho delictivo.

El vehículo fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. En tanto, la investigación continúa en marcha para lograr la detención de los responsables directos del robo.

Temas
Seguí leyendo

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

En videos, la IA volvió a recrear el San Juan de los '80

La chica de los colectivos, su lucha y la necesidad de encontrar un trabajo estable

Retomaron la entrega de netbooks en San Juan, con una importante convocatoria

Tras el polémico video que simula el secuestro de una mujer, el boliche sanjuanino rompió el silencio

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en rivadavia y uno termino apunalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Te Puede Interesar

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales
Primicia de Tiempo

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Tras ser electa Reina del Adulto Mayor, Silvia Maldonado charló con Tiempo de San Juan y brindó valiosos consejos a quienes comparten su etapa de la vida.
Personajes sanjuaninos

Jugar a responder preguntas y salir con amigos, los consejos de una reina sanjuanina para ser un adulto mayor feliz

Foto Canal 13 San Juan 
Gresca fatal en Valle Grande

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson