Encontraron en San Juan un auto usado en un violento robo millonario en Mendoza

El auto implicado en un violento robo en la localidad mendocina Chacras de Coria, fue hallado en San Juan y era conducido por el padre de dos sospechosos.

Tras una investigación conjunta entre las policías de San Juan y Mendoza, la Brigada de Investigaciones Oeste logró secuestrar un auto Ford Focus involucrado en un resonante robo millonario ocurrido en mayo pasado, en Chacras de Coria.

El hecho, catalogado como robo agravado, ocurrió cuando tres sujetos armados irrumpieron en la vivienda de una familia mendocina, sorprendiendo a un joven y despojándolo de efectos personales y una importante suma de dinero en efectivo. Desde entonces, las autoridades mendocinas venían siguiendo distintas pistas para dar con los responsables y los elementos sustraídos.

Ahora, gracias a las tareas de inteligencia y cruzamiento de datos, los investigadores lograron ubicar uno de los vehículos utilizados en el atraco. Se trata de un Ford Focus que se encontraba circulando por Rivadavia. El operativo se concretó en la intersección de calles Meglioli y Comandante Cabot, donde personal policial interceptó al conductor y procedió al secuestro del rodado.

El automóvil presentaba un pedido de secuestro vigente por robo agravado. Según informaron fuentes policiales, al momento del procedimiento era conducido por el padre de dos de los presuntos autores del hecho delictivo.

El vehículo fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. En tanto, la investigación continúa en marcha para lograr la detención de los responsables directos del robo.