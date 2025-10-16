Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio

En medio de la ola de femicidios que azota al país, un boliche sanjuanino quedó en el ojo de la tormenta al publicar un video que simulaba el secuestro de una joven y las críticas llovieron de todos lados. Es por ello que desde la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio expresaron su enérgico repudio al spot que promocionaba una fiesta.

"Este hecho nos llena de dolor e indignación, y nos recuerda la violencia y el terror que muchas mujeres y niñas sufren en nuestra sociedad. La Violencia de Género es una Emergencia", manifestaron desde la entidad que reúne a los familiares de las sanjuaninas que fueron asesinadas en manos de sus parejas.

El comunicado que se emitió a través de las redes sociales, además, sostuvo: "Repudiamos la Violencia machista y cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y exigimos a las autoridades del boliche que tomen medidas concretas. No podemos permitir que sea naturalizada o minimizada. No a la publicidad de la violencia".

Tras las repercusiones negativas y la trascendencia que tomó el caso, tanto a nivel local como a nivel nacional, desde la organización del evento por Halloween difundieron un comunicado en el que pidieron “sinceras disculpas”. "Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes... Reconocemos que el material compartido puede interpretarse como una apología de la violencia de género.. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad”, publicaron.

Pese al revuelo, el corto publicitario aún sigue visible en las redes del boliche y, por ello, desde la asociación solicitaron que lo bajen de la cuenta.

En la publicidad se puede ver que una chica es secuestrada por varios hombres con máscaras, quienes, tras apuntarla con un arma, la suben a una camioneta, le colocan una bolsa en la cabeza y la trasladan hasta un lugar donde se la ve atada a una silla.

COMUNICADO DE REPUDIO

La Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio expresa su más enérgico repudio y consternación ante el video donde se secuestra en forma ficticia a una joven. Buscando promocionar una fiesta de Halloween en el boliche Quattro en San Juan. Este hecho nos llena de dolor e indignación, y nos recuerda la violencia y el terror que muchas mujeres y niñas sufren en nuestra sociedad. La Violencia de Género es una Emergencia.

Ya que lo que va del año, se han registrado 195 femicidios, dejando a 120 adolescentes, niños y niñas huérfanos. Estos números son alarmantes y demuestran que la violencia de género es una emergencia que requiere acciones inmediatas y efectivas. Repudiamos la Violencia machista y cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y exigimos a las autoridades del boliche que tomen medidas concretas y retire este video. No podemos permitir que la violencia de género sea naturalizada o minimizada.

No a la Publicidad que Fomenta la Violencia. Repudiamos la forma en que se publicita este evento, que parece ignorar la gravedad de la situación y la violencia que sufren las mujeres y niñas. No se puede promocionar una fiesta de esta forma ignorando la lucha de las familias que han perdido a sus seres queridos debido a la violencia de género. La Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio llama a la sociedad en general a unirse a este pedido repudiando esta forma de publicitar. Juntos, podemos hacer una diferencia y crear una sociedad más justo y seguro para todas las mujeres y niñas.