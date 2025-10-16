jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Indignación

Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio

La asociación que reúne a los familiares de las mujeres asesinadas por sus parejas rechazó el spot que simuló el secuestro de una joven y que muchos señalaron como apología al delito. Si bien hubo revuelo nacional, acá en la provincia también hubo repercusiones negativas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5

En medio de la ola de femicidios que azota al país, un boliche sanjuanino quedó en el ojo de la tormenta al publicar un video que simulaba el secuestro de una joven y las críticas llovieron de todos lados. Es por ello que desde la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio expresaron su enérgico repudio al spot que promocionaba una fiesta.

Lee además
en medio de una ola de femicidios en la argentina, un boliche de san juan promociono su fiesta de halloween con un video que simula el secuestro de una mujer
Polémica

En medio de una ola de femicidios en la Argentina, un boliche de San Juan promocionó su fiesta de Halloween con un video que simula el secuestro de una mujer
El boliche que promocionó su fiesta de Halloween con un video en el que se ve el secuestro de una mujer y que fue difundido en medio de una serie de femicidios en el país, respondió ante la polémica.
"Disculpas"

Tras el polémico video que simula el secuestro de una mujer, el boliche sanjuanino rompió el silencio

"Este hecho nos llena de dolor e indignación, y nos recuerda la violencia y el terror que muchas mujeres y niñas sufren en nuestra sociedad. La Violencia de Género es una Emergencia", manifestaron desde la entidad que reúne a los familiares de las sanjuaninas que fueron asesinadas en manos de sus parejas.

El comunicado que se emitió a través de las redes sociales, además, sostuvo: "Repudiamos la Violencia machista y cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y exigimos a las autoridades del boliche que tomen medidas concretas. No podemos permitir que sea naturalizada o minimizada. No a la publicidad de la violencia".

Tras las repercusiones negativas y la trascendencia que tomó el caso, tanto a nivel local como a nivel nacional, desde la organización del evento por Halloween difundieron un comunicado en el que pidieron “sinceras disculpas”. "Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes... Reconocemos que el material compartido puede interpretarse como una apología de la violencia de género.. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad”, publicaron.

Pese al revuelo, el corto publicitario aún sigue visible en las redes del boliche y, por ello, desde la asociación solicitaron que lo bajen de la cuenta.

En la publicidad se puede ver que una chica es secuestrada por varios hombres con máscaras, quienes, tras apuntarla con un arma, la suben a una camioneta, le colocan una bolsa en la cabeza y la trasladan hasta un lugar donde se la ve atada a una silla.

COMUNICADO DE REPUDIO

La Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio expresa su más enérgico repudio y consternación ante el video donde se secuestra en forma ficticia a una joven. Buscando promocionar una fiesta de Halloween en el boliche Quattro en San Juan. Este hecho nos llena de dolor e indignación, y nos recuerda la violencia y el terror que muchas mujeres y niñas sufren en nuestra sociedad. La Violencia de Género es una Emergencia.

Ya que lo que va del año, se han registrado 195 femicidios, dejando a 120 adolescentes, niños y niñas huérfanos. Estos números son alarmantes y demuestran que la violencia de género es una emergencia que requiere acciones inmediatas y efectivas. Repudiamos la Violencia machista y cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y exigimos a las autoridades del boliche que tomen medidas concretas y retire este video. No podemos permitir que la violencia de género sea naturalizada o minimizada.

No a la Publicidad que Fomenta la Violencia. Repudiamos la forma en que se publicita este evento, que parece ignorar la gravedad de la situación y la violencia que sufren las mujeres y niñas. No se puede promocionar una fiesta de esta forma ignorando la lucha de las familias que han perdido a sus seres queridos debido a la violencia de género. La Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio llama a la sociedad en general a unirse a este pedido repudiando esta forma de publicitar. Juntos, podemos hacer una diferencia y crear una sociedad más justo y seguro para todas las mujeres y niñas.

Seguí leyendo

Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete

Atropellaron a una niña cuando salía de una escuela en Albardón

Vecinos y policías atraparon a un ladrón, quien estaba prófugo del Penal de Chimbas, tras el robo de un celular en pleno centro sanjuanino

Un juez sanjuanino resolvió la extradición de los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual

Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo

Robaron una bicicleta y una cortadora de césped, quedaron filmados y los detuvieron en el "Barrio Chino" de Santa Lucía: uno es menor

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la exgerenta y el exsubgerente de data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Te Puede Interesar

Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio
Indignación

Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete
En Terapia Intensiva

Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan
Relevamiento

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal
Negocios

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito
Clásico de Cuyo

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito