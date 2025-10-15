Tras el polémico video que simula el secuestro de una mujer, el boliche sanjuanino rompió el silencio

El boliche que promocionó su fiesta de Halloween con un video en el que se ve el secuestro de una mujer y que fue difundido en medio de una serie de femicidios en el país, respondió ante la polémica.

En los últimos días, en medio de una ola de femicidios ocurridos en distintas provincias que sacudieron al país y causaron una enorme conmoción, un boliche sanjuanino decidió difundir un polémico video promocional de su fiesta de Halloween, basado en el secuestro de una mujer. De inmediato, el spot generó polémica y una ola de repudio que incluso trascendió los límites de la provincia y fue expuesto por medios nacionales. Ahora, desde el espacio difundieron un comunicado en el que pidieron “sinceras disculpas”.

“Desde la organización del evento queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”, comienza el comunicado difundido a través de las redes sociales del boliche Quattro.

En ese contexto, aseguraron: “Nuestro objetivo solamente fue mostrar disfraces y terror en base a la temática del evento Halloween. Reconocemos que el material compartido puede interpretarse como una apología de la violencia de género”.

Y concluyeron: “Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad”.

Cabe recordar que el polémico corto publicitario (que aún sigue visible en las redes del boliche) fue difundido en medio de una seguidilla de días en los que se registraron al menos nueve brutales femicidios en todo el país.

En la publicidad se puede ver que una chica es secuestrada por varios hombres con máscaras, quienes, tras apuntarla con un arma, la suben a una camioneta, le colocan una bolsa en la cabeza y la trasladan hasta un lugar donde se la ve atada a una silla.

El contenido fue subido a las cuentas oficiales del boliche y luego se viralizó, generando numerosos comentarios, la mayoría de ellos repudiando el hecho.

El debate fue tal que incluso llegó a los medios locales, como fue el caso de la publicación de Tiempo de San Juan, y traspasó las fronteras provinciales al ser replicado por medios nacionales. Entre ellos, el diario Clarín realizó una nota sobre el spot, vinculándolo a los casos de femicidios registrados en el país. “En los últimos días hubo nueve femicidios que sacudieron al país (...). Números que duelen y mucho. Aun así, un boliche muy conocido de San Juan subió un video con una mujer secuestrada para promocionar su fiesta de Halloween”, señalaron.