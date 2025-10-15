Alerta amarilla por viento Sur para San Juan: para cuándo y a qué zona afectaría

El viento Sur volverá a ser protagonista este jueves según el alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura en su portal oficial que para este jueves 16 de octubre hay anunciada un alerta amarilla por la llegada de viento Sur, durante la mañana, en gran parte de la geografía de San Juan.

Salvo Calingasta e Iglesia, el resto de departamentos sanjuaninos se verán afectados por "por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Captura de pantalla 2025-10-15 103957 La temperatura máxima para este jueves rondará los 29° y el cielo prestará nubosidad durante gran parte de la jornada.

Compartí esta nota en redes sociales:







