miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ideal para aprovechar

La Expo Mamá es un éxito: 300 emprendedores, dos días para buscar el regalo ideal y precios amigables al bolsillo

En la Plaza Seca del Centro Cívico se lleva a cabo una edición de la Expo Mamá, una feria que reúne los emprendedores locales con sus propuestas para el regalo ideal.

Por Mariela Pérez
image
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.15
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.19
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.18 (1)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.18
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.17 (2)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.17 (1)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.17
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.16
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.15 (1)

Durante dos jornadas completas la Plaza Seca del Centro Cívico será el epicentro de una nueva edición de la Expo Mamá, la feria que reúne emprendedores locales quienes llegan con productos de primera calidad, originales y a un excelente precio, siendo sin duda una opción más que ideal para encontrar el regalo por el Día de la Madre, que se celebra este domingo.

Lee además
El comercio de Rawson desarrollará actividades especiales en la previa del Día de la Madre para fomentar las ventas.
Iniciativa

El comercio local pone en marcha "La peatonal de mamá": de qué se trata
tres ideas originales para sorprender a mama en su dia con un regalo autentico, unico y economico
Día de la Madre

Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1978483640897028588&partner=&hide_thread=false

La actividad, coordinada por la Dirección de Economía Social, busca conectar a los consumidores con los emprendedores locales, siendo así una ventana de exhibición para los artesanos y emprendedores.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.17 (2)

En esta oportunidad fueron 300 los emprendedores convocados, conforme detalló en rueda de prensa Cinthya Garrido, directora de Economía Social, quien explicó que la elección de hacerlo durante dos días es para que distribuir las ofertas y que todos los vendedores tengan una oportunidad.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.19

“La feria se extiende hasta las 14 y mañana jueves tendremos otro grupo de emprendedores, por lo que será distinta”; aseguró la funcionaria del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Además, recordó que el sábado y el domingo estarán en el Paseo de las Palmeras, en el Parque de Mayo en inmediaciones al Estadio Cerrado Aldo Cantoni, de 16 a 20 horas, para aquellos que no tuvieron tiempo de comprar el regalo para mamá.

Tejidos, marroquinería, cerámica, vitrofusión, artesanías en madera y cosmética natural son solo algunas de las amplias opciones que estarán exhibiendo los emprendedores durante dos jornadas cargadas de opciones para agasajar a mamá como se merece.

La Expo Mamá en fotos

WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.15 (1)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.15
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.18 (1)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.18
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.17 (1)
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.35.16

Temas
Seguí leyendo

Retomaron la entrega de netbooks en San Juan, con una importante convocatoria

Tras el polémico video que simula el secuestro de una mujer, el boliche sanjuanino rompió el silencio

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

Alerta amarilla por viento Sur para San Juan: para cuándo y a qué zona afectaría

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Se viene el Segundo Festival de las Aves en San Juan con fotos, pintura y juegos

Anteavis, el nuevo dinosaurio descubierto en Ischigualasto que significado especial para la ciencia mundial

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Un análisis sobre las enfermedades respiratorias que más afectan a los sanjuaninos esta primavera, según el Ministerio de Salud. 
Prevención

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional
Disciplina en auge

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional