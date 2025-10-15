Durante dos jornadas completas la Plaza Seca del Centro Cívico será el epicentro de una nueva edición de la Expo Mamá , la feria que reúne emprendedores locales quienes llegan con productos de primera calidad, originales y a un excelente precio, siendo sin duda una opción más que ideal para encontrar el regalo por el Día de la Madre, que se celebra este domingo.

Día de la Madre Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico

La actividad, coordinada por la Dirección de Economía Social, busca conectar a los consumidores con los emprendedores locales, siendo así una ventana de exhibición para los artesanos y emprendedores.

La Expo Mamá es un éxito: 300 emprendedores, dos días para buscar el regalo ideal y precios amigables al bolsillo En la Plaza Seca del Centro Cívico se lleva a cabo una edición de la feria que reúne los emprendedores locales con sus propuestas para el regalo ideal. La actividad… pic.twitter.com/AKTWqn0PD0

En esta oportunidad fueron 300 los emprendedores convocados, conforme detalló en rueda de prensa Cinthya Garrido, directora de Economía Social, quien explicó que la elección de hacerlo durante dos días es para que distribuir las ofertas y que todos los vendedores tengan una oportunidad.

“La feria se extiende hasta las 14 y mañana jueves tendremos otro grupo de emprendedores, por lo que será distinta”; aseguró la funcionaria del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Además, recordó que el sábado y el domingo estarán en el Paseo de las Palmeras, en el Parque de Mayo en inmediaciones al Estadio Cerrado Aldo Cantoni, de 16 a 20 horas, para aquellos que no tuvieron tiempo de comprar el regalo para mamá.

Tejidos, marroquinería, cerámica, vitrofusión, artesanías en madera y cosmética natural son solo algunas de las amplias opciones que estarán exhibiendo los emprendedores durante dos jornadas cargadas de opciones para agasajar a mamá como se merece.

