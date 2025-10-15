miércoles 15 de octubre 2025

Se viene el Segundo Festival de las Aves en San Juan con fotos, pintura y juegos

Las actividades se desarrollarán este fin de semana en el Parque Presidente Sarmiento, según indicaron desde Ambiente. Cómo participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se vivirá el Segundo Festival de las Aves en San Juan, mirá cómo participar.

Se vivirá el Segundo Festival de las Aves en San Juan, mirá cómo participar.

Este sábado 18 de octubre con concursos, feria educativa, charlas, juegos y stands informativos para toda la familia se vivirá el Segundo Festival de las Aves en San Juan, más precisamente en el Parque Presidente Sarmiento. La jornada busca promover la conservación y el conocimiento de la fauna silvestre provincial.

anteavis, el nuevo dinosaurio descubierto en ischigualasto que significado especial para la ciencia mundial
Paraíso paleontológico

Anteavis, el nuevo dinosaurio descubierto en Ischigualasto que significado especial para la ciencia mundial
Inflación en San Juan.
Informe

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

La actividad organizada por la Secretaría de Ambiente se desarrollará en el espacio protegido ubicado en el departamento Zonda y propone un espacio de encuentro entre la ciudadanía y la naturaleza, con actividades recreativas, educativas y culturales que promueven la observación, el cuidado y la valoración de las aves.

image

Durante toda la mañana se desarrollará un variado cronograma de actividades, pensado para diferentes edades:

- De 7:30 a 11:00 hs. – Concurso Fotográfico “En Vivo”

Una propuesta destinada a todo público que invita a capturar la flora, fauna y paisajes del parque.

Los participantes podrán presentar imágenes tomadas durante la jornada, tanto con cámara fotográfica como con teléfono celular. A las 11:30 se seleccionarán dos fotografías por participante y un jurado elegirá las ganadoras de cada categoría.

- De 9:30 a 11:00 hs. – Concurso de Pintura “El Color de las Aves”

Actividad orientada a menores de 12 años, quienes pintarán siluetas de aves autóctonas con témperas.

Los materiales estarán incluidos y se entregarán premios a las pinturas más destacadas, reconociendo la creatividad y el conocimiento sobre la avifauna provincial.

image

- De 10:00 a 10:30 hs. – Concurso de Barriletes “Volando Alto”

Una invitación para que los más jóvenes eleven su imaginación y sus barriletes.

Podrán participar menores de 14 años, y se otorgarán reconocimientos a aquellos barriletes que representen o estén inspirados en aves. Cada participante deberá llevar su propio barrilete.

- 10:30 hs. – Charla audiovisual “Introducción a la Observación de las Aves”

Dictada por integrantes del COA San Juan (Club de Observadores de Aves), esta charla brindará herramientas básicas para el avistamiento responsable y la identificación de especies locales.

La actividad tiene una duración aproximada de una hora y está destinada a todo público.

image

- 11:00 hs. - Juego “El Nido Escondido”

A través de pistas y adivinanzas, los más pequeños (menores de 8 años) participarán de una divertida búsqueda para descubrir el “nido escondido”, fomentando la curiosidad y el aprendizaje sobre los hábitos de las aves.

Además, el festival contará con una feria ambiental y educativa, con la participación de la Escuela Agrotécnica de Zonda, la Fundación Azara, EOS y Bodega Xumek mostrarán los trabajos realizados en conjunto con la Secretaría. También habrá stands de las diferentes áreas de la Secretaría de Ambiente, como el Centro Ambiental Anchipurac, la dirección de Bosques Nativos, Parque de la Biodiversidad, la dirección de Conservación donde el público podrá conocer las acciones provinciales en materia de conservación, biodiversidad, bosques nativos, vivero y educación ambiental entre otros temas.

Consultas generales al: 264-5108678

image
