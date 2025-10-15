Retomaron la entrega de netbooks en San Juan, con una importante convocatoria

Durante la mañana de este miércoles, el Gobierno de San Juan retomó el operativo de entrega de netbooks destinadas a estudiantes de escuelas de gestión estatal. La actividad se desarrolló en el Zoom de la Escuela San Martín , en Capital . Desde muy temprano numerosas familias se acercaron para participar del proceso de distribución.

El secretario de Modernización, Fabricio Echegaray, brindó detalles sobre la jornada y destacó la amplia convocatoria. “Mucha gente llegó desde temprano. El procedimiento es ordenado: los tutores se sientan primero y, a medida que se libera algún puesto de trabajo, van pasando aquellos que fueron confirmados por la docente”, explicó en diálogo con radio 1020.

Entre los requisitos, Echegaray recordó que para retirar la computadora es necesario presentar el DNI del estudiante y del tutor legal, ambos previamente validados por la escuela. En caso de que el padre o madre no pueda asistir, puede presentarse otro familiar siempre que se acredite el vínculo. “Si hay alguna duda, lo consultamos con la directora o la supervisora del área”, aclaró.

El funcionario también señaló que aquellos alumnos que no pudieron asistir en la fecha asignada tendrán una nueva oportunidad. “Las computadoras están garantizadas para todos los estudiantes. Si no pudieron venir o no logramos validar la identidad hoy, podrán retirarlas en otra jornada desde el depósito del Ministerio de Educación”, aseguró.

En esta primera entrega estaban convocados 3.440 estudiantes, aunque se estima que el número final podría superar los 3.500 beneficiarios, correspondientes a alumnos de quinto y sexto grado de escuelas públicas de Capital. El operativo, que busca fortalecer la inclusión digital y el acceso a herramientas tecnológicas, continuará en los próximos días en otros departamentos. “La idea es seguir mañana en Rawson, probablemente en el Colegio Superior N°1”, anticipó Echegaray.

Durante la jornada, la concurrencia fue tal que las filas se extendieron a lo largo de varias cuadras en los alrededores de la escuela.