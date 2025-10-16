Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete

Después de haber sufrido un ACV el lunes por la noche cuando salía del gimnasio, el hombre de Caucete que debió ser asistido de urgencia y quedó internado en el Hospital Rawson lucha por su vida. Es por ello que, desde el entorno dejaron entrever que su estado de salud es preocupante, ya que indicaron que su cuadro es delicado.

Acorde señaló el medio local Info Caucete, quien permanece internado en Terapia Intensiva y fue operado la misma noche que ingresó al nosocomio de Capital se encuentra estable y, por tanto, las próximas horas serán cruciales. El hombre de 45 años se desplomó en la vereda del gimnasio llamado New Center, por lo que personal del lugar le brindó los primeros auxilios a la espera del servicio de emergencias.

Lo ocurrido llamó la atención, ya que fue la segunda vez en menos de dos semanas que una persona de San Juan sufre un ACV realizando -o tras haber realizado- actividad física. El primer suceso se registró el 4 de octubre, en Jáchal, donde una joven que hacía kickboxing sufrió un ACV y, lamentablemente, perdió la vida.

Se trata de Daniela Aciar, quien se descompensó y presentó vómitos durante el ejercicio. Pese a la asistencia médica, falleció al llegar al Hospital San Roque. La chica tenía 30 años y el fatídico desenlace enlutó al departamento. El hecho ocurrió en el interior del Gimnasio Sherum, ubicado en la intersección de calles Obispo Zapata y Florida.

Respecto al caucetero que busca el milagro, de apellido Guzmán, efectivos de la Comisaría 9na investigan en qué circunstancias se produjo el acontecimiento que mantiene en vilo a su comunidad.