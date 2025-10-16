Piden cadenas de oración por un histórico utilero de Sportivo Desamparados que sufrió un ACV

Durante la noche del miércoles, la página Pueblo Puyutano compartió un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas de Sportivo Desamparados. En la publicación, pidieron una cadena de oración por Luis González, un histórico utilero del club y reconocido colaborador de corazón verdiblanco.
Según informaron, González sufrió un ACV isquémico el sábado pasado por la mañana y actualmente permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Rawson, a la espera de los resultados de los estudios médicos.
“Nos sumamos al pedido de cadena de oración para Luis González, un gran hincha, colaborador de corazón y ex utilero. Le enviamos nuestras buenas vibras para este gran guerrero que ganó varias batallas y seguramente también saldrá bien de esta situación. ¡Te queremos, Luisito!”, expresaron desde la cuenta oficial del espacio puyutano.
La publicación generó cientos de reacciones y comentarios, entre ellos: “Querido Luis, otra prueba de valentía que estoy seguro la superas como lo hiciste en otras oportunidades, estoy en oración por vos”, y “cuando sos buena gente, se nota! Muchas gracias gente linda por su apoyo”.
El posteo