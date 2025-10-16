jueves 16 de octubre 2025

En las redes

Piden cadenas de oración por un histórico utilero de Sportivo Desamparados que sufrió un ACV

Hinchas y allegados de Sportivo Desamparados se movilizan en redes para pedir oraciones y enviar fuerzas a Luis González. Según indicaron, está internado en Terapia Intensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la noche del miércoles, la página Pueblo Puyutano compartió un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas de Sportivo Desamparados. En la publicación, pidieron una cadena de oración por Luis González, un histórico utilero del club y reconocido colaborador de corazón verdiblanco.

piden cadenas de oracion para una joven sanjuanina que esta muy grave
Destacada actuación de los karatecas sanjuaninos. 
Según informaron, González sufrió un ACV isquémico el sábado pasado por la mañana y actualmente permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Rawson, a la espera de los resultados de los estudios médicos.

“Nos sumamos al pedido de cadena de oración para Luis González, un gran hincha, colaborador de corazón y ex utilero. Le enviamos nuestras buenas vibras para este gran guerrero que ganó varias batallas y seguramente también saldrá bien de esta situación. ¡Te queremos, Luisito!”, expresaron desde la cuenta oficial del espacio puyutano.

La publicación generó cientos de reacciones y comentarios, entre ellos: “Querido Luis, otra prueba de valentía que estoy seguro la superas como lo hiciste en otras oportunidades, estoy en oración por vos”, y “cuando sos buena gente, se nota! Muchas gracias gente linda por su apoyo”.

El posteo

image
con 11 equipos sanjuaninos, arranca el regional amateur: cruce, fechas y arbitros de la primera fecha
Por Redacción Tiempo de San Juan

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal
La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
La Reserva de San Martín pierde con Godoy Cruz en Mendoza
De Calingasta a la gastronomía gourmet del país: los quesos de cabra que conquistan hasta los paladares más exigentes
