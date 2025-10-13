Qué está pasando con el dólar y cómo proteger los ahorros ante la volatilidad

El dólar sigue siendo un tema que domina la agenda en todo el país, inclusive San Juan. Con la incertidumbre que hay en los mercados y su efecto sobre la divisa, Marianela Gayá, integrante de Fórmula Asesores Financieros , explica la realidad actual de la moneda estadounidense y cómo proteger los ahorros ante la fluctuación de la cotización.

“Llegan las elecciones de medio término y es común que el dólar previo y post tenga bastantes movimientos bruscos. De hecho, tenemos el antecedente del 2023”, comienza explicando la profesional. Sin duda una de las herramientas de ahorro más buscadas por los argentinos es el dólar, y en contexto electoral, la estabilidad no es habitual.

Ante la incertidumbre sobre el rumbo económico post comicios, tanto inversores como pequeños ahorristas buscan cobertura cambiaria. Esa presión no sólo eleva la brecha entre los distintos tipos de dólar, sino que además complica la tarea del Banco Central, que debe sostener la cotización oficial dentro de los parámetros por Nación.

Esquema de bandas cambiarias

Para la especialista, desde hace un tiempo, más puntualmente desde las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el dólar se encuentra en un esquema de “flotación sucia”. Conforme a lo que explica, esto quiere decir que el dólar oficial se mueve en los extremos de la banda, tocando el techo obligando al Banco Central a intervenir.

“Esta intervención consiste en vender dólares, recibir pesos y que esa oferta haga bajar el dólar. El dólar oficial viene cerca del techo de la banda desde hace tiempo y los dólares para intervenir no son infinitos, por lo que hay que tener en cuenta dos escenarios que se pueden dar y en base a eso proteger nuestro patrimonio”, asegura Marianela.

Estos escenarios son:

Más controles y cepo a la compra de divisas: Para limitar las maniobras especulativas entre el dólar oficial y el MEP, el BCRA publicó la Comunicación A 8336, que impide a quienes compren dólar oficial operar en los mercados financieros o vender dólares MEP durante 90 días.

Eventual liberación de las bandas: Permitiría una corrección cambiaria más brusca, pero también representa un riesgo para la inflación, ya que la podría acelerar.

Ante este panorama, es vital seguir de cerca los anuncios y medidas económicas que se puedan tomar de acá a las elecciones, a celebrarse en dos semanas.

Cómo proteger los ahorros

“Ante este escenario de volatilidad y muchas posibles medidas que se pueden tomar en torno a las elecciones, podemos seguir tres tips para proteger los ahorros”; indica la especialista.

No postergar la compra de dólares para después de las elecciones: Es mejor hacerlo antes porque puede que haya restricciones luego de las elecciones, o incluso aumentar la cotización del tipo de cambio.

Aprovechar la rentabilidad de los pesos: Si los ahorros son en pesos y se van a usar en el corto plazo por pagos pendientes o similar, lo mejor es caucionar esos pesos, invertirlos por pocos días aprovechando que las tasas de caución han subido ya que, si compramos dólares, al haber mucha volatilidad, cuando los vendamos quizás valgan menos.

Tener en cuenta las restricciones cruzadas: Es bueno comprar dólar oficial porque es más barato, pero no podés operar con esos dólares por 90 días por lo que, si la intención es realizar ese movimiento, hay que tenerlo presente.

La dolarización preelectoral ya está en marcha y el mercado opera con cautela. El esquema cambiario actual muestra signos de agotamiento y el margen de maniobra del BCRA es cada vez más limitado. En este contexto, planificar con tiempo y evitar decisiones impulsivas se vuelve clave para resguardar el valor de los ahorros sin quedar atrapado por las regulaciones.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].