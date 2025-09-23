Los tres errores más comunes a la hora de invertir por primera vez y cómo evitarlos

Cada vez más personas se animan en invertir y poder sacar el máximo provecho a sus ahorros, pero a veces la falta de información o inseguridad puede llevar a cometer errores básicos que con un poco de asesoramiento se podrían haber evitado. Para evitar caer en faltas que te lleven a perder dinero, Marianela Gayá, integrante de Fórmula Asesores Financieros , detalla los tres errores más comunes con los que se topan quienes van a invertir y cómo evitarlo.

Economía doméstica Cómo salir del riesgo argentino invirtiendo en el exterior: tres opciones para una apuesta segura

Economía doméstica Tu retiro, tu responsabilidad: tres sugerencias para ganarle a la jubilación de manera anticipada

No tener objetivos claros

“Es muy común que algunos al momento de invertir se guíen por frases como ‘inversión rinde mas que un plazo fijo’, pero sin objetivos claros. No es lo mismo invertir a seis meses, pensando en un viaje, o invertir pensando en el fondo de retiro de jubilación a 20,30 o 40 años”, explica Marianela.

Esta falta de certeza a la hora de establecer el horizonte se trasmite en un error eligiendo el instrumento al cual invertir. Por ejemplo, si se trata de un objetivo a corto plazo, la persona necesitará liquidez y un bajo riesgo, donde instrumentos como Money Market o Bonos CER cortos pueden ser una alternativa.

Ahora, si el horizonte de inversión es para el largo plazo, como una casa o un fondo de retiro, lo ideal es buscar herramientas financieras que soporten la volatilidad en el tiempo.

“La clave para evitar este error es buscar un asesor financiero que ayude a ordenarte en torno al objetivo y de esa forma encontrar el instrumento que se adecue a tus necesidades”, precisó la especialista.

Seguir la moda del momento

En la actualidad en todos los medios de comunicación como en redes sociales la persona puede toparse con propuestas de inversión, que suelen ponerse de moda, por decirlo de cierta manera.

Embed - Errores comunes a la hora de invertir 2#

Generalmente estos instrumentos prometen grandes rendimientos en poco tiempo, por lo que se puede tratar de una estafa. En el caso que no lo sea, tampoco es conveniente invertir en estos instrumentos, ya que cuando se hacen populares su precio se puede ubicar en los máximos históricos, lo cual no lo hace conveniente para el inversor.

Para evitar este error, la especialista puntualiza en no caer primero en la mercadotecnia que puede encontrarse en torno al mundo financiero y, además, contar con un asesor financiero que ayudará a distinguir qué oportunidades tienen sentido para el ahorrista, varias de las cuales seguramente no estarán de moda y serán más seguras.

No conocer tu perfil inversor

Quienes comienzan a incursionar en el ambiente financiero por lo general no conocen la diferencia entre los perfiles inversores, y tampoco saben en qué categoría se encuentran. No saber esta diferencia puede llevar a cometer grandes errores en el mercado.

Embed - Errores comunes a la hora de invertir 3#

“Un perfil conservador prefiere tener menor rendimiento, pero estar tranquilo, sin sorpresas. En cambio, un perfil agresivo va a buscar el mayor rendimiento posible, estando dispuesto a asumir ciertas volatilidades”, explicó Marianela.

Para evitar caer en este error y perder dinero, la clave está en contar con un asesor para identificar el perfil y armar una cartera que se adecue a la tolerancia al riesgo.

Conclusión

“Invertir en el mercado de capitales no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Lo importante es hacerlo acompañado y tener toda la información útil para tus objetivos”, reflexionó la especialista.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].