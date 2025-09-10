miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estados Unidos

Quisieron curar a su bebé con aceite de oliva y lo mataron: fueron condenados

Eligieron rezar y usar aceite de oliva en lugar de buscar ayuda médica: el bebé murió a los dos días de nacido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pareja condenada por muerte de bebé en EE.UU.

Una pareja de Oregón, Estados Unidos, fue sentenciada a 30 días de prisión tras ser hallada culpable de negligencia criminal por la muerte de su hijo recién nacido. En lugar de llevar al bebé al hospital cuando presentó síntomas graves, decidieron confiar en la oración y en un ritual con aceite de oliva, siguiendo su fe religiosa.

Lee además
le regalaron una lipo para su cumpleanos y murio
En Brasil

Le regalaron una lipo para su cumpleaños y murió
murio el periodista aliado de trump, baleado en una universidad
Deceso

Murió el periodista aliado de Trump, baleado en una universidad

El trágico caso de Hayden: negligencia médica por motivos religiosos

El pequeño Hayden, que nació en junio de 2023, falleció a tan solo dos días de vida debido a una encefalopatía aguda por bilirrubina, una complicación derivada de ictericia severa. Los padres, Blair y Taylor Edwards, de 37 y 32 años respectivamente, no buscaron atención médica en ningún momento, incluso cuando notaron que su hijo dejaba de alimentarse y comenzaba a ponerse azul.

De acuerdo con el informe del juicio, la madre dio a luz en casa sin asistencia médica y no vacunó al bebé. Aunque en sus primeras horas parecía estar saludable, la situación empeoró rápidamente. A pesar de las señales de alerta, ambos optaron por rezar y aplicar aceite de oliva en el cuerpo del niño, siguiendo las prácticas de su iglesia, Followers of Christ Church, conocida por rechazar la medicina convencional.

“No hicieron nada para salvarlo”: el contundente testimonio del forense

Durante el juicio, el médico forense que analizó el caso fue tajante: “Ese bebé no recibió ningún tipo de ayuda. No hicieron nada por salvarlo”. Aunque no pudo afirmar con total certeza que Hayden habría sobrevivido con intervención médica inmediata, explicó que las estadísticas indican una alta probabilidad de recuperación si se hubiese tratado a tiempo.

“El bebé estaba rodeado de personas que lo querían, pero ninguna actuó para ayudarlo durante más de cinco horas”, lamentó el especialista.

El fiscal adjunto, Russell Amos, también fue duro con sus palabras: “Esperaban que Dios lo curara. Pero Dios también nos dio el conocimiento para crear tratamientos médicos. Eligieron el aceite de oliva por encima de la ciencia”.

image

Followers of Christ Church: una fe en el centro de la polémica

La pareja pertenece a la Followers of Christ Church, un grupo religioso conocido por interpretar de forma literal la Biblia y evitar el uso de la medicina moderna. Desde 1990, al menos 20 niños de familias miembros de esta iglesia murieron por causas tratables debido a que sus padres eligieron rituales religiosos en lugar de asistencia médica.

Blair y Taylor Edwards se convirtieron en la cuarta pareja de esta congregación en ser procesada desde 2011, año en que Oregón eliminó la “sanación espiritual” como defensa legal en casos de homicidio.

Durante la audiencia, el fiscal Amos fue claro en su advertencia a otros integrantes del grupo: “Seguiremos persiguiendo judicialmente a cualquier padre que no brinde atención médica a sus hijos”.

Condena y medidas estrictas para evitar otra tragedia

Además de cumplir 30 días en prisión, los Edwards deberán acatar estrictas condiciones impuestas por el tribunal: tendrán que llevar a sus hijos a controles pediátricos regulares, mantener un seguro de salud activo y notificar a su oficial de libertad condicional si alguno de sus hijos presenta síntomas de enfermedad o sufre lesiones.

Si la pareja tiene un nuevo hijo, biológico o adoptado, están obligados a informar al oficial dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento o adopción, y a llevar al bebé a un médico certificado.

Actualmente, Blair y Taylor tienen otros cuatro hijos, incluyendo uno que nació después de haber sido imputados por la muerte de Hayden.

Un mensaje claro de la Justicia de Oregón

“El mensaje es claro: los padres tienen la obligación legal y moral de proteger a sus hijos. No se puede delegar esa responsabilidad en la fe cuando hay tratamientos médicos disponibles y efectivos”, concluyó el fiscal.

Temas
Seguí leyendo

Curioso y efectivo: mirá por qué deberías viajar siempre con una pelotita de tenis

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: el trabajo silencioso de los psicólogos sanjuaninos del 911

"Zona cero": cómo los movimientos cotidianos mejoran la salud, el ánimo y la longevidad

Israel bombardeó una zona de Qatar, buscando objetivos de Hamas: murieron 6 personas

Ríos de Sudamérica muestran niveles récord de drogas de abuso, según un estudio internacional

Un hombre murió mientras llevaba el cajón con su hijo fallecido

Caos total en Nepal: quemaron viva a la esposa de un ex primer ministro

OpenAI bajo la lupa: alertan que ChatGPT podría enviar tus conversaciones a la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio el periodista aliado de trump, baleado en una universidad
Deceso

Murió el periodista aliado de Trump, baleado en una universidad

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Te Puede Interesar

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Imagen ilustrativa. 
En Capital

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no
Video

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no