Quisieron curar a su bebé con aceite de oliva y lo mataron: fueron condenados

Una pareja de Oregón, Estados Unidos, fue sentenciada a 30 días de prisión tras ser hallada culpable de negligencia criminal por la muerte de su hijo recién nacido. En lugar de llevar al bebé al hospital cuando presentó síntomas graves, decidieron confiar en la oración y en un ritual con aceite de oliva, siguiendo su fe religiosa.

El pequeño Hayden, que nació en junio de 2023, falleció a tan solo dos días de vida debido a una encefalopatía aguda por bilirrubina, una complicación derivada de ictericia severa. Los padres, Blair y Taylor Edwards, de 37 y 32 años respectivamente, no buscaron atención médica en ningún momento, incluso cuando notaron que su hijo dejaba de alimentarse y comenzaba a ponerse azul.

De acuerdo con el informe del juicio, la madre dio a luz en casa sin asistencia médica y no vacunó al bebé. Aunque en sus primeras horas parecía estar saludable, la situación empeoró rápidamente. A pesar de las señales de alerta, ambos optaron por rezar y aplicar aceite de oliva en el cuerpo del niño, siguiendo las prácticas de su iglesia, Followers of Christ Church, conocida por rechazar la medicina convencional.

“No hicieron nada para salvarlo”: el contundente testimonio del forense

Durante el juicio, el médico forense que analizó el caso fue tajante: “Ese bebé no recibió ningún tipo de ayuda. No hicieron nada por salvarlo”. Aunque no pudo afirmar con total certeza que Hayden habría sobrevivido con intervención médica inmediata, explicó que las estadísticas indican una alta probabilidad de recuperación si se hubiese tratado a tiempo.

“El bebé estaba rodeado de personas que lo querían, pero ninguna actuó para ayudarlo durante más de cinco horas”, lamentó el especialista.

El fiscal adjunto, Russell Amos, también fue duro con sus palabras: “Esperaban que Dios lo curara. Pero Dios también nos dio el conocimiento para crear tratamientos médicos. Eligieron el aceite de oliva por encima de la ciencia”.

Followers of Christ Church: una fe en el centro de la polémica

La pareja pertenece a la Followers of Christ Church, un grupo religioso conocido por interpretar de forma literal la Biblia y evitar el uso de la medicina moderna. Desde 1990, al menos 20 niños de familias miembros de esta iglesia murieron por causas tratables debido a que sus padres eligieron rituales religiosos en lugar de asistencia médica.

Blair y Taylor Edwards se convirtieron en la cuarta pareja de esta congregación en ser procesada desde 2011, año en que Oregón eliminó la “sanación espiritual” como defensa legal en casos de homicidio.

Durante la audiencia, el fiscal Amos fue claro en su advertencia a otros integrantes del grupo: “Seguiremos persiguiendo judicialmente a cualquier padre que no brinde atención médica a sus hijos”.

Condena y medidas estrictas para evitar otra tragedia

Además de cumplir 30 días en prisión, los Edwards deberán acatar estrictas condiciones impuestas por el tribunal: tendrán que llevar a sus hijos a controles pediátricos regulares, mantener un seguro de salud activo y notificar a su oficial de libertad condicional si alguno de sus hijos presenta síntomas de enfermedad o sufre lesiones.

Si la pareja tiene un nuevo hijo, biológico o adoptado, están obligados a informar al oficial dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento o adopción, y a llevar al bebé a un médico certificado.

Actualmente, Blair y Taylor tienen otros cuatro hijos, incluyendo uno que nació después de haber sido imputados por la muerte de Hayden.

Un mensaje claro de la Justicia de Oregón

“El mensaje es claro: los padres tienen la obligación legal y moral de proteger a sus hijos. No se puede delegar esa responsabilidad en la fe cuando hay tratamientos médicos disponibles y efectivos”, concluyó el fiscal.