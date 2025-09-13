sábado 13 de septiembre 2025

Punto de vista

Guillermo Francos reconoció un "error estratégico" en la elección bonaerense y ya pone la mira en octubre

El jefe de Gabinete admitió que nacionalizar los comicios provinciales fue un desacierto que derivó en la derrota oficialista. Confía en un escenario distinto para las elecciones generales y ya dialoga con el PRO.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guillermo Francos sobre la derrota en PBA.

Guillermo Francos sobre la derrota en PBA.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que la decisión del oficialismo de nacionalizar la elección legislativa bonaerense fue un error político que culminó en una dura derrota en las urnas el pasado domingo.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario explicó que la estrategia del oficialismo chocó con la fortaleza estructural del peronismo en la provincia de Buenos Aires y con la jugada del gobernador Axel Kicillof, que decidió desdoblar los comicios. “Sí, yo creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin duda”, admitió. Y agregó que Kicillof “hizo una jugada inteligente” que le permitió consolidarse como referente nacional del peronismo, distanciándose del kirchnerismo.

Rumbo a octubre

Francos remarcó que el escenario para las elecciones generales será “totalmente diferente”, dado que se definirá la conformación del Congreso Nacional y no cargos legislativos provinciales o comunales. Subrayó que el objetivo será alcanzar la representación parlamentaria necesaria para impulsar las reformas propuestas por el presidente Javier Milei, en un contexto de negociaciones con referentes de la oposición.

En ese sentido, destacó la importancia del diálogo con Mauricio Macri y dirigentes del PRO, para sumar apoyos que fortalezcan la gestión. También aseguró que Milei está “muy bien, muy tranquilo” y “convencido de lo que estamos haciendo”, aunque reconoció la necesidad de comunicar con mayor claridad el programa de Gobierno.

En materia económica, Francos defendió la política de equilibrio fiscal y estabilidad cambiaria, rechazando versiones sobre una posible devaluación. Valoró la reducción de la inflación mensual por debajo del 2%, pero admitió las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes.

“Los problemas estructurales acumulados durante décadas no se resuelven en poco más de un año y medio de gestión”, afirmó. Además, calificó como “antidemocráticas” las versiones sobre un posible final anticipado del Gobierno y reafirmó la legitimidad que le otorga el mandato popular de 2023.

FUENTE: Radio Mitre

