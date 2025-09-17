SYM-PHONIA, la interesante propuesta de artistas sanjuaninos que combinan el cine mudo con la experimentación sonora

El cine mudo fue increíblemente popular en el pasado, pero a principios de 1930 comenzó a decaer con la llegada del sonido sincronizado. Varias décadas después, un grupo de artistas sanjuaninos retomaron las maravillas del séptimo arte y sumaron una propuesta más que interesante: sonorizar en vivo. Así nació SYM-PHONIA, que estará de presentación este viernes.

La propuesta llega de la mano del Centro de Experimentación Sonora, una grupalidad integrada por artistas locales que, movilizados por lo que generan los sonidos y las formas de obtenerlo, vienen manteniendo encuentros desde hace tiempo con distintas actividades. En esta oportunidad, la invitación se traslada a la comunidad sanjuanina, para vivir una experiencia única e inigualable.

La película elegida para esta ocasión es “El hombre de la cámara”; un film de Dviza Vertov de 1929. Es una película pensada sin actores, sin guion ni escenografía, sino máquinas, ciudad y tiempo. Una mirada no humana sobre lo humano.

“SYM-PHONIA retoma ese gesto radical. El Centro de Experimentación Sonora reinterpreta en vivo esta obra del Cine-Ojo, preguntando algo que parece venir del futuro o del pasado que aún no ocurrió: ¿Cómo el pulso lumínico de la imagen cinematográfica se traduce en un impulso sonoro?”, comentan desde la organización; remarcando que sin duda la tecnología analógica y digital entrarán en juego para brindarle al espectador una experiencia sensorial excepcional: la imagen generará sonido, y el sonido revelará lo que la imagen oculta.

La experiencia estará llevada a cabo por Laura Villagra, Nicolás Marianetti, Duilio Tapia, Emiliano de la Fuente y Fernando Torres y tendrá una duración de 65 minutos.

La cita es este viernes a las 21 horas en la Sala Auditorium del Museo Franklin Rawson y las entradas se pueden adquirir en el ingreso del museo a $7.000.