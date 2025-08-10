domingo 10 de agosto 2025

Turismo Carretera

Vázquez sorprendió en el Villicum y se quedó con el Desafío de las Estrellas del TC, tras una apretada definición

El piloto de Pilar, con su Dodge Challenger, se impuso en la carrera del domingo y alcanzó su primer triunfo en el Turismo Carretera. Chapur y Ebarlín completaron el podio en una carrera marcada por abandonos, fallas mecánicas y múltiples cambios de liderazgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martín Vázquez escribió su nombre en la historia del Turismo Carretera al ganar por primera vez en la categoría, nada menos que en el exigente Desafío de las Estrellas, disputado este domingo en el autódromo de Villicum, San Juan. A bordo del Dodge Challenger de su propia estructura, el oriundo de Pilar se quedó con la victoria en la novena fecha de la temporada 2025, escoltado por Facundo Chapur y Juan José Ebarlín.

La competencia comenzó con Gastón Mazzacane dominando, seguido por Augusto Carinelli y Vázquez. El inicio estuvo cargado de acción, con maniobras de Spataro y Aguirre que les permitieron avanzar, mientras que Marcos Quijada se sumaba a la pelea por el podio. Sin embargo, las primeras complicaciones no tardaron en aparecer: Mauricio Lambiris debió abandonar en la cuarta vuelta por un problema de transmisión, y luego se sumarían a la lista de perjudicados Urcera, Castellano y el sanjuanino Tobías Martínez.

La carrera tuvo un desarrollo cambiante, con Norberto Fontana tomando el liderazgo antes de la apertura de boxes, seguido por múltiples ingresos a los pits para cumplir con las paradas obligatorias de cambio de neumáticos y recarga de combustible. El toque entre Diego De Carlo y Jerónimo Teti provocó una neutralización que reagrupó al pelotón y abrió la puerta a nuevas estrategias.

En el relanzamiento, Agustín Canapino tomó la punta, pero pronto fue Matías Rossi quien se colocó al frente, hasta que una falla lo dejó prácticamente detenido en pista. En la segunda mitad, Emiliano Spataro parecía encaminado al triunfo con una amplia ventaja, pero a cinco vueltas del final perdió la vanguardia y la definición quedó en manos de Vázquez, Ebarlín y Chapur.

Con una sólida maniobra y aprovechando la pelea detrás suyo, Vázquez cruzó primero la bandera a cuadros, seguido por el cordobés del Trotta Racing y el piloto de Benito Juárez. El top 10 lo completaron Aguirre, Santero, Todino, Matías Canapino, De Benedictis, Trucco y Agrelo.

En el campeonato, Julián Santero sigue al frente con 251,5 puntos, seguido por Agrelo (233) y Lambiris (216). La décima fecha y cierre de la Etapa Regular será el 24 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.

