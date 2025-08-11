La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.

En momentos donde el Gobierno Nacional flexibilizó el ingreso de electrodomésticos de países limítrofes con el argumento de fomentar la competencia y bajar precios, en San Juan los comercios locales están dando batalla con dos poderosas armas para evitar que los sanjuaninos crucen la cordillera a comprar heladeras, lavarropas o equipos de aire.

Paso a paso ¿Quieres traer un lavarropas o heladera de Chile a San Juan?: cómo hacerlo, cuánto cuesta y qué trámites hay que hacer

Repercusiones Medidas sobre electrodomésticos: aseguran que en San Juan el impacto será negativo, salvo que los comercios se reconviertan

Es que, si bien la apertura de las importaciones ha generado preocupación porque los precios en Chile son mucho más baratos, aquí recurrieron a estrategias infalibles para resistir: cuotas sin interés y servicio posventa, dos fuertes que no se consiguen al cruzar a Chile a comprar una heladera o un equipo de aire.

Con esas mismas armas esperan la instrumentación del anunciado régimen de compra directa en fábricas de Tierra del Fuego: se espera que pronto los fabricantes lancen sus páginas on line para la compra de productos sin IVA e impuestos, que prometen llegar a la puerta del domicilio del cliente en cualquier parte del país.

Financiación, la clave

image

“Creo que, si llega a impactar, va a demorar un poco”, explicó Hugo Arabel, gerente de Dismar, una reconocida casa de electrodomésticos sanjuanina. “Nuestra clientela es de nivel medio, no es la que tiene una 4x4 y se va a Chile a comprar una heladera. Esa gente necesita financiación y buen servicio, y eso es lo que nosotros ofrecemos”, explicó.

La estrategia de Dismar se basa en un modelo ya conocido pero potenciado por la coyuntura: hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas locales como Tarja y Data, y hasta 9 sin interés con Visa, MasterCard y Cabal.

A esto se suma la entrega sin cargo en un plazo de 24 a 48 horas y una atención personalizada, incluso con gestión directa del servicio técnico. “Eso no lo tenés si comprás en Chile o si lo traés de Tierra del Fuego”, agregó.

Las grandes cadenas instaladas en San Juan también han lanzado ofertas con algún descuento, pero lo más atractivo ha sido la financiación: hay cuotas en 12 o hasta 18 pagos sin interés. Ya eso se suma la estrategia de algunos bancos que llegó con refuerzos para la venta. “Apenas se anunció la posibilidad de importar línea blanca, salieron bancos como el Nación y Santander a ofrecer financiamiento sin interés para electrodomésticos”, destacó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Bajar precios, lo único valedero

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, advirtió que la diferencia de precios es real y significativa: “Chile es más barato incluso que Paraguay, Brasil o Uruguay. La única salida es que los proveedores nacionales bajen precios y que el comercio local aproveche los reintegros bancarios y la cuotificación”, opinó.

Con la flexibilización del gobierno nacional en materia de importaciones, ya es posible que cualquier persona mayor de 16 años pueda ingresar al país los electrodomésticos de “línea blanca”, para uso doméstico comprados en Chile o cualquier país limítrofe.

Tiempo de San Juan informó los requisitos para hacer esas compras, entre ellos, los aranceles sobre la factura de compra: en el caso de cocinas, lavarropas, heladeras y demás, se aplica un recargo del 55% que hay que pagar en la Aduana al momento de regresar al país. Para los aires acondicionados, el recargo es un poco mayor: llega al 64,5% sobre el valor de la factura.

Pero Rodríguez opinó que el comercio local no espera una avalancha de viajes de compras por estos artículos. “Cuando calculás el combustible, el hospedaje y el tiempo que implica ir a Chile, no es tan negocio como parece”, expresó.

Desde Tierra del Fuego

Distinto puede llegar a ser el caso de comprar línea blanca o celulares en Tierra del Fuego, un operativo que fue anunciado pero que aún no se encuentra operativo. Falta que las empresas fabricantes de la zona pongan en marcha sus sitios de compra on línea para que los argentinos puedan hacer sus compras.