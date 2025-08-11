lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Electrodomésticos

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

La estrategia de los comercios sanjuaninos para no perder terreno frente al tsunami de importación de línea blanca.

Por Elizabeth Pérez
En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.

En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.

image
image

En momentos donde el Gobierno Nacional flexibilizó el ingreso de electrodomésticos de países limítrofes con el argumento de fomentar la competencia y bajar precios, en San Juan los comercios locales están dando batalla con dos poderosas armas para evitar que los sanjuaninos crucen la cordillera a comprar heladeras, lavarropas o equipos de aire.

Lee además
medidas sobre electrodomesticos: aseguran que en san juan el impacto sera negativo, salvo que los comercios se reconviertan
Repercusiones

Medidas sobre electrodomésticos: aseguran que en San Juan el impacto será negativo, salvo que los comercios se reconviertan
Ya se puede traer electrodomésticos de Línea blanca desde Chile, pero hay que pagar aranceles y llenar formularios. Te contamos el paso a paso.
Paso a paso

¿Quieres traer un lavarropas o heladera de Chile a San Juan?: cómo hacerlo, cuánto cuesta y qué trámites hay que hacer

Es que, si bien la apertura de las importaciones ha generado preocupación porque los precios en Chile son mucho más baratos, aquí recurrieron a estrategias infalibles para resistir: cuotas sin interés y servicio posventa, dos fuertes que no se consiguen al cruzar a Chile a comprar una heladera o un equipo de aire.

Con esas mismas armas esperan la instrumentación del anunciado régimen de compra directa en fábricas de Tierra del Fuego: se espera que pronto los fabricantes lancen sus páginas on line para la compra de productos sin IVA e impuestos, que prometen llegar a la puerta del domicilio del cliente en cualquier parte del país.

Financiación, la clave

image

“Creo que, si llega a impactar, va a demorar un poco”, explicó Hugo Arabel, gerente de Dismar, una reconocida casa de electrodomésticos sanjuanina. “Nuestra clientela es de nivel medio, no es la que tiene una 4x4 y se va a Chile a comprar una heladera. Esa gente necesita financiación y buen servicio, y eso es lo que nosotros ofrecemos”, explicó.

La estrategia de Dismar se basa en un modelo ya conocido pero potenciado por la coyuntura: hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas locales como Tarja y Data, y hasta 9 sin interés con Visa, MasterCard y Cabal.

A esto se suma la entrega sin cargo en un plazo de 24 a 48 horas y una atención personalizada, incluso con gestión directa del servicio técnico. “Eso no lo tenés si comprás en Chile o si lo traés de Tierra del Fuego”, agregó.

Las grandes cadenas instaladas en San Juan también han lanzado ofertas con algún descuento, pero lo más atractivo ha sido la financiación: hay cuotas en 12 o hasta 18 pagos sin interés. Ya eso se suma la estrategia de algunos bancos que llegó con refuerzos para la venta. “Apenas se anunció la posibilidad de importar línea blanca, salieron bancos como el Nación y Santander a ofrecer financiamiento sin interés para electrodomésticos”, destacó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Bajar precios, lo único valedero

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, advirtió que la diferencia de precios es real y significativa: “Chile es más barato incluso que Paraguay, Brasil o Uruguay. La única salida es que los proveedores nacionales bajen precios y que el comercio local aproveche los reintegros bancarios y la cuotificación”, opinó.

Con la flexibilización del gobierno nacional en materia de importaciones, ya es posible que cualquier persona mayor de 16 años pueda ingresar al país los electrodomésticos de “línea blanca”, para uso doméstico comprados en Chile o cualquier país limítrofe.

Tiempo de San Juan informó los requisitos para hacer esas compras, entre ellos, los aranceles sobre la factura de compra: en el caso de cocinas, lavarropas, heladeras y demás, se aplica un recargo del 55% que hay que pagar en la Aduana al momento de regresar al país. Para los aires acondicionados, el recargo es un poco mayor: llega al 64,5% sobre el valor de la factura.

Pero Rodríguez opinó que el comercio local no espera una avalancha de viajes de compras por estos artículos. “Cuando calculás el combustible, el hospedaje y el tiempo que implica ir a Chile, no es tan negocio como parece”, expresó.

Desde Tierra del Fuego

Distinto puede llegar a ser el caso de comprar línea blanca o celulares en Tierra del Fuego, un operativo que fue anunciado pero que aún no se encuentra operativo. Falta que las empresas fabricantes de la zona pongan en marcha sus sitios de compra on línea para que los argentinos puedan hacer sus compras.

Temas
Seguí leyendo

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

¿Plan Canje para autos?: cuál es la medida que estudia el Gobierno para impulsar las ventas de 0 km

Por primera vez, Hidráulica cortó el agua de riego a productores deudores en San Juan

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

Consultoras privadas analizan si el salto del dólar impactó en la inflación de julio

A cuánto cerró el dólar blue este viernes en San Juan

Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una por una, mira las 16 movilidades que van a remate en san juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Te Puede Interesar

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.
Electrodomésticos

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes
Relevamiento

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan