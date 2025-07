Medidas sobre electrodomésticos: aseguran que en San Juan el impacto será negativo, salvo que los comercios se reconviertan

En las últimas horas dos noticias generaron gran expectativa entre los consumidores. Por lado, se puso en marcha el nuevo régimen que permite la compra de electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego sin impuestos ni IVA, impactando de lleno en el precio final. Además, se autorizó el ingreso de electrodomésticos para uso personal desde países limítrofes, algo que no estaba permitido. Si bien ambas medidas fueron celebradas por un sector, para los vendedores se puede venir un escenario complejo. En San Juan, los comerciantes analizaron qué podría suceder si quedan fuera de la competitividad.

Esto se da porque, al menos si se compara con Chile que es lo que nos queda cerca a los sanjuaninos, la diferencia de precios en algunos artículos es más que llamativa. Mientras en San Juan una Play 5 no puede bajar del millón de pesos, por ejemplo, en el vecino país se puede conseguir sobre los $500.000. Esto mismo ejemplo se replica en heladeras, lavarropas, microondas, aires acondicionados y los demás artículos autorizados bajo la nueva disposición.

La posibilidad de poder comprar sin IVA y que el producto llegue a la puerta de casa desde el sur del país también lo analizan con preocupación en el sector. “Esto será un claro perjuicio para el comercio minorista en todo el país”, analizó en radio Sarmiento Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Tanto Rodríguez como Quiroga también apuntaron a que estas medidas atentan contra los puestos de trabajo. Sostienen que si baja la demanda en los locales que venden electrodomésticos, la reducción del personal será inevitable, ya que los márgenes de ganancia de los negocios serían menores. Pero todo esto es una especulación, debido a que por el momento a ciencia cierta no se conoce el impacto real de esta medida.

Para Rodrigo Ibaceta, del local “Ibaceta”, que se dedica particularmente al rubro de línea blanca como equipamiento de negocios, habrá un impacto en el sector, pero afectará de manera negativa en mayor medida a aquellos comercios que no se adapten. Al respecto explicó que los comerciantes ya hicieron sus esfuerzos en los precios, por lo que continuar achicando los márgenes de ganancias no está entre las opciones, pero hay maneras de adaptarse para no quedar fuera del juego.

“El esfuerzo tiene que venir del fabricante. Los que importan sí bajaron los costos. Lo que pasa es que los precios del importador al que revende no bajaron en la misma medida. Las empresas que se adapten a los nuevos tiempos no sufrirán. Ahora, si no te adaptas, los precios son tan transparente que hay mayor competencia. Realmente los que se adapten van a laburar, pero hay un proceso doloroso donde algunos jugadores van a quedar en el camino. Hay que adaptarse a los nuevos esquemas, de lo contrario van a cerrar. Va a afectar de manera negativa porque acelera el proceso de adaptación. Ese proceso que se podría haber aguantado hasta la próxima gestión se acelera a otra velocidad, porque el consumo esta democratizado”, detalló.

Los comercios que no se abran al mundo online y que sigan manejando precios por encima de la inflación, por ejemplo, sin duda serán los primeros en recibir el golpe, teniendo en cuenta que desde hace tiempo se mantiene la tendencia entre los consumidores de buscar la mejor oferta, sin importar el lugar, con el objetivo de pagar menos.

Para Ibaceta, hay una demanda atrasada porque muchos consumidores por motivos económicos no pudieron cambiar sus electrodomésticos en el último tiempo. Estas medidas potenciarán las ventas, siempre y cuando se manejen precios transparentes. “Falta una maduración del mercado para que se acomoden los precios”, reflexionó el comerciante.

La nueva disposición que permite comprar electrodomésticos nacionales sin IVA

Se trata del régimen simplificado para compras de electrodomésticos libres de impuestos y sin pago de IVA directo en Tierra del Fuego, estableciendo un tope de hasta tres unidades por producto por año calendario con un tope de US$3000 por envío, y sin límites de peso. Contempla ventas directas del productor al consumidor, por lo cual cada empresa podrá abrir su propio portal para ofrecer sus artículos sin intermediarios comerciales.

Dentro de los productos que se podrán comprar, se encuentran:

Afeitadoras

Aires acondicionados

Amplificadores y sintonizadores

Aspiradoras

Batidoras

Cafeteras

Cajas acústicas

Caloventores

Cámaras fotográficas digitales

Cartuchos electrónicos para juegos de video

Cuchillos eléctricos

Depiladoras

Despertadores

Equipos de radiocomunicaciones móviles celulares

Freidoras

Hornos a microondas

Juegos electrónicos de video

Lavarropas

Módems

Monitores

Multijugueras

Notebook y netbook

Picadoras

Procesadoras de alimentos

Radios y radiograbadores

Receptores de televisión

Relojes electrónicos

Sistemas y equipos de audio

Tablet PC

Televisores

Videocámaras

La nueva disposición que permite traer electrodomésticos desde el exterior

El Gobierno nacional, a través del ARCA, implementó una modificación en las condiciones de ingreso de productos por parte de viajeros al país, habilitando el ingreso de electrodomésticos de línea blanca, que hasta el momento estaban prohibidos.

El nuevo régimen permite el ingreso de un (1) electrodoméstico de línea blanca por persona por año calendario, siempre que se cumpla con una serie de requisitos. Los interesados deberán realizar un trámite obligatorio en línea a través del micrositio "Viajeros" de ARCA, donde deberán completar el formulario OM2153-A. Esta presentación tiene carácter de declaración jurada y debe ser realizada antes del ingreso al país.

A raíz de esta disposición, se habilita el ingreso de: