sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Victoria en Mendoza: Universitario mostró carácter para vencer a Teqüe

El equipo sanjuanino se impuso por 32 a 24 en tierra ajena frente a Teqüe, por la 4ª fecha del Top 8 Oro. A partir de ello, el representante de la provincia se metió en zona de clasificación a los playoffs.

Por Redacción Tiempo de San Juan
25009f6e-5184-4ab2-a2b5-154c8753fa29
3ccc2c4f-b607-4bf4-960b-4e0f15f01c9f
bbc0e2e5-e57b-4dec-b1fd-22249c0042da
d04c4ae7-a2bd-4a7b-8d12-ed4ac0bdad97
f4429b96-ebc4-4f1d-b9be-899f1b6a3640

Universitario logró un valioso triunfo en Mendoza al imponerse 32-24 sobre Teqüe por la 4ª fecha del Top 8 Oro, resultado que le permite meterse en zona de clasificación a los playoffs.

Lee además
el pato juan sigue siendo tendencia y los memes no demoraron en aparecer
Se estaban demorando..

El Pato Juan sigue siendo tendencia y los memes no demoraron en aparecer
muy cerca de san juan, hay alerta por tres volcanes por aumento de la actividad sismica
¡Atención!

Muy cerca de San Juan, hay alerta por tres volcanes por aumento de la actividad sísmica

El equipo sanjuanino dio otro paso firme en su objetivo de pelear por un lugar entre los mejores. Con solidez y regularidad, supo resolver un encuentro muy parejo ante un rival que no cedió terreno fácilmente.

f4429b96-ebc4-4f1d-b9be-899f1b6a3640

Los tries para Universitario llegaron a través de Juan Martín Echegaray (2) y Nicolás Buloz. Gerónimo Arabel sumó tres conversiones y dos penales. Por el lado de los mendocinos, apoyaron Enzo Falaschi, Renzo Martín y un try penal de scrum; mientras que Emiliano Calle aportó dos conversiones y un penal.

Con esta victoria, Universitario se ubica cuarto en la tabla con 12 puntos, a solo cuatro unidades de Los Tordos, el flamante líder del Top 8 Oro.

d04c4ae7-a2bd-4a7b-8d12-ed4ac0bdad97
Temas
Seguí leyendo

Matías Orihuela se defendió tras estar detenido en Mendoza: "No fui violento con la policía"

El gobernador mendocino Cornejo aumentó un 40% su sueldo y el de sus funcionarios

Manejo del agua: alrededor de 90 productores sanjuaninos se reunieron con especialistas de Mendoza

Definieron el monto de la multa que deberán pagar los turistas que pintaron las piedras de Mendoza

River visita al Rojo y empata sin goles

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

"Vamos a tratar de revertirlo", el mensaje de Maestro Puch para los hinchas tras la derrota de San Martín

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpazo para san martin: lo perdio en lo ultimo ante sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello
Terrorífico

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati
Coghlan

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Te Puede Interesar

Natalia Pelleritti encarna a Yamila en La París de Artur.
Talento nuestro

'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Por Jorge Balmaceda Bucci
Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder
Comisaría 9na

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores
Los puntajes

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera
Partido clave

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

River visita al Rojo y empata sin goles
Torneo Clausura

River visita al Rojo y empata sin goles