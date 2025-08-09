Victoria en Mendoza: Universitario mostró carácter para vencer a Teqüe

Universitario logró un valioso triunfo en Mendoza al imponerse 32-24 sobre Teqüe por la 4ª fecha del Top 8 Oro, resultado que le permite meterse en zona de clasificación a los playoffs.
El equipo sanjuanino se impuso por 32 a 24 en tierra ajena frente a Teqüe, por la 4ª fecha del Top 8 Oro. A partir de ello, el representante de la provincia se metió en zona de clasificación a los playoffs.
El equipo sanjuanino dio otro paso firme en su objetivo de pelear por un lugar entre los mejores. Con solidez y regularidad, supo resolver un encuentro muy parejo ante un rival que no cedió terreno fácilmente.
Los tries para Universitario llegaron a través de Juan Martín Echegaray (2) y Nicolás Buloz. Gerónimo Arabel sumó tres conversiones y dos penales. Por el lado de los mendocinos, apoyaron Enzo Falaschi, Renzo Martín y un try penal de scrum; mientras que Emiliano Calle aportó dos conversiones y un penal.
Con esta victoria, Universitario se ubica cuarto en la tabla con 12 puntos, a solo cuatro unidades de Los Tordos, el flamante líder del Top 8 Oro.