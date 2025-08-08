Pipi Romagnoli, a todo o nada para ganarle a Sarmiento: la lista de convocados

Pipi Romagnoli, entrenador del Verdinegro.

San Martín no tiene margen de error. Este sábado recibirá a Sarmiento de Junín en el Hilario Sánchez y será un partido que dirá mucho, teniendo en cuenta que ambos están peleando en la zona baja del descenso. Para este encuentro crucial, Leandro 'Pipi' Romagnoli dio a conocer a los convocados.

Después de conseguir un puntazo de oro en Rosario tras empatar 1-1 con Central y de la fecha libre el fin de semana pasado, el Verdinegro llega recargado para dar el batacazo en su cancha este sábado, cuando se mida ante Sarmiento, el equipo que viene con un recambio de entrenador y ahora tendrá en el corralito a Facundo Sava.

Para este encuentro, Romagonoli dio a conocer la lista de jugadores que estarán presentes. Como sorpresa respecto a la lista anterior, no aparece Lecanda ni Molina. La lista de convocados de San Martín: Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "#TorneoBetano Clausura 2025 Éstos son los convocados para el partido de mañana ante Sarmiento por la fecha 4 de la @ligaprofesionalafa #VamosLosSantos #VamosVerdinegro " View this post on Instagram A post shared by Club Atlético San Martín (@casanmartinsj)

