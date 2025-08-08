viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

Pipi Romagnoli, a todo o nada para ganarle a Sarmiento: la lista de convocados

El entrenador de San Martín dio a conocer los soldados que estarán frente al Verdolaga este sábado en el Hilario Sánchez. La lista completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pipi Romagnoli, entrenador del Verdinegro.

Pipi Romagnoli, entrenador del Verdinegro.

San Martín no tiene margen de error. Este sábado recibirá a Sarmiento de Junín en el Hilario Sánchez y será un partido que dirá mucho, teniendo en cuenta que ambos están peleando en la zona baja del descenso. Para este encuentro crucial, Leandro 'Pipi' Romagnoli dio a conocer a los convocados.

Lee además
Tobías Martínez, desde el puesto 9 en el Desafío de las Estrellas.
TC en San Juan

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas
ante al mirada de tyson, un argentino es campeon del mundo con ko en el segundo round
Boxeo

Ante al mirada de Tyson, un argentino es campeón del mundo con KO en el segundo round

Después de conseguir un puntazo de oro en Rosario tras empatar 1-1 con Central y de la fecha libre el fin de semana pasado, el Verdinegro llega recargado para dar el batacazo en su cancha este sábado, cuando se mida ante Sarmiento, el equipo que viene con un recambio de entrenador y ahora tendrá en el corralito a Facundo Sava.

Para este encuentro, Romagonoli dio a conocer la lista de jugadores que estarán presentes. Como sorpresa respecto a la lista anterior, no aparece Lecanda ni Molina.

La lista de convocados de San Martín:

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "#TorneoBetano Clausura 2025 Éstos son los convocados para el partido de mañana ante Sarmiento por la fecha 4 de la @ligaprofesionalafa #VamosLosSantos #VamosVerdinegro "

Temas
Seguí leyendo

Este es el calendario del Mundial de Clubes: los campeones en San Juan, los premios que otorga la competencia y grupos

"Hay cosas que prefiero guardarme": el duro descargo de Marcos Rojo en redes sociales

Bomba: Marcos Rojo se fue de Boca para convertirse en refuerzo de Racing

Rugby: Universitario viaja a Mendoza en busca de un triunfo clave en el Top 8 Oro

Garnacho se aleja del United para jugar con Enzo en el Chelsea

Automovilismo en el Villicum, la final de la Copa País y mucho polideportivo, la cargada agenda deportiva

Una patada a la timidez: el salto de Pía Montigel en taekwondo

Escándalo y piñas en la Liga Jachallera: casi una docena de jugadores suspendidos y un colaborador sancionado por 4 meses

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ante al mirada de tyson, un argentino es campeon del mundo con ko en el segundo round
Boxeo

Ante al mirada de Tyson, un argentino es campeón del mundo con KO en el segundo round

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.
Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Caído en desgracia

Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de 3 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei explicó los vetos y anunció medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"

Tobías Martínez, desde el puesto 9 en el Desafío de las Estrellas.
TC en San Juan

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares
Arrancó la negociación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares

“Time Lapse”, la historia de los tres amigos y la extraña cámara fotográfica, logra diferenciarse debido al modo en que está realizada y la particularidad de su desarrollo. video
Tiempo para ver

Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas