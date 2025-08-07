jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La terna

Dos campeones del mundo están nominados al Balón de Oro 2025

Los jugadores de la Scaloneta integran la lista de los ternados y Dibu Martínez compite por el Premio Yashin.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jugadores de la Selección Argentina ternados al Balón de Oro.&nbsp;&nbsp;

Los jugadores de la Selección Argentina ternados al Balón de Oro.  

La revista France Football dio a conocer este jueves la nómina oficial de candidatos al Balón de Oro 2025, además de los postulantes a los demás galardones que entregará en su tradicional gala. Entre ellos, tres representantes argentinos y campeones del mundo: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, por el premio principal, y Emiliano Martínez, por el Trofeo Yashin a mejor arquero.

Lee además
El descargo de Bruno Lima en redes. 
Descargo

Bruno Lima rompió el silencio tras alejarse de la Selección Argentina: "Agradecer a los que me bancaron y a los que no también"
El homenaje que le rindió Peñarol y Árbol Verde. 
En fotos

"Siempre con nosotros", Peñarol y Árbol Verde le rindieron un sentido homenaje a la familia de Roni Arias

La ceremonia está programada para el lunes 22 de septiembre en París, donde se premiará al jugador más destacado de la temporada 2024/25. Es decir desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2025.

Los tres están bien posicionados: uno es pieza clave del mediocampo del Liverpool; el otro es goleador del Inter campeón de la Serie A y el arquero es figura en Aston Villa, y con buena actuación en la última Copa América.

Lo sorpresivo fue la ausencia de nombres fuertes que venían siendo habituales en este tipo de listados. Julián Álvarez, Cristian Romero y Enzo Fernández no están entre los nominados, pese a sus rendimientos en la temporada y el protagonismo en sus respectivos clubes.

Por otro lado, el principal favorito a quedarse con el Balón de Oro es el francés Ousmane Dembélé, quien brilló en el PSG y fue parte fundamental del equipo que ganó todos los títulos que disputó. Su campaña lo ubica como el candidato más firme según los medios europeos.

Además del premio al mejor jugador, la gala de France Football premiará al mejor arquero con el Trofeo Yashin, al mejor futbolista joven con el Trofeo Kopa, y al mejor club del año, entre otras distinciones.

Cabe destacar que, en el premio al arquero más destacado, el argentino sabe lucirse: lo ganó en las únicas dos veces que estuvo seleccionado, en 2023 y 2024. Ahora, crece la chance de levantarlo por tercera vez consecutiva. Sin embargo, tiene más competencia: Thibaut Courtois pica en punta para ser el merecedor.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter Milan)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (París Saint Germain)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal)

Achraf Hakimi (París Saint Germain)

Harry Kane (Bayern Münich)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Nuno Mendes (París Saint Germain)

Joao Neves (París Saint Germain)

Pedri (FC Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olisé (Bayern Múnich)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabián Ruiz (París Saint Germain)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool)

Vitinha (París Saint Germain)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)

Temas
Seguí leyendo

A puro caño y gambeta: las jugadas de Ciro Messi que enloquecieron los hinchass del Inter Miami

Nico Tivani vuela en Europa: ganó la primera etapa de la Vuelta a Portugal tras un explosivo sprint

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Arturo Ovalles al Mundial de Mountain Bike en Suiza: "Lo dejo todo por este sueño"

Ciclismo: en el fin de semana habrá competencias en pista y ruta

Con Messi en la tribuna y de la mano de De Paul y Lucho Suárez, el Inter Miami clasificó a cuartos de la Leagues Cup

El TC desembarca en San Juan: los horarios y el cronograma para el "Desafío de las Estrellas"

Unión, efectivo a domicilio: le ganó a Desamparados con ¡dos goles agónicos!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
laburantes, futbolistas y sonadores: la vida detras de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Te Puede Interesar

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas
Historias de fe

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas

Por Celeste Roco Navea
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado
Grave

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado

El orreguismo presentó su frente electoral este 6 de agosto, sumando al Partido Bloquista.
Diferenciaciación

En el orreguismo dicen que hay que dejar de lado la motosierra y agarrar el bisturí

Imagen ilustrativa.
Juicio abreviado

Le disparó a un hombre en los pies y fue condenado a dos años de prisión en el Penal de Chimbas