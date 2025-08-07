Dos campeones del mundo están nominados al Balón de Oro 2025

La revista France Football dio a conocer este jueves la nómina oficial de candidatos al Balón de Oro 2025, además de los postulantes a los demás galardones que entregará en su tradicional gala. Entre ellos, tres representantes argentinos y campeones del mundo: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, por el premio principal, y Emiliano Martínez, por el Trofeo Yashin a mejor arquero.

La ceremonia está programada para el lunes 22 de septiembre en París, donde se premiará al jugador más destacado de la temporada 2024/25. Es decir desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2025.

Los tres están bien posicionados: uno es pieza clave del mediocampo del Liverpool; el otro es goleador del Inter campeón de la Serie A y el arquero es figura en Aston Villa, y con buena actuación en la última Copa América.

Lo sorpresivo fue la ausencia de nombres fuertes que venían siendo habituales en este tipo de listados. Julián Álvarez, Cristian Romero y Enzo Fernández no están entre los nominados, pese a sus rendimientos en la temporada y el protagonismo en sus respectivos clubes.

Por otro lado, el principal favorito a quedarse con el Balón de Oro es el francés Ousmane Dembélé, quien brilló en el PSG y fue parte fundamental del equipo que ganó todos los títulos que disputó. Su campaña lo ubica como el candidato más firme según los medios europeos.

Además del premio al mejor jugador, la gala de France Football premiará al mejor arquero con el Trofeo Yashin, al mejor futbolista joven con el Trofeo Kopa, y al mejor club del año, entre otras distinciones.

Cabe destacar que, en el premio al arquero más destacado, el argentino sabe lucirse: lo ganó en las únicas dos veces que estuvo seleccionado, en 2023 y 2024. Ahora, crece la chance de levantarlo por tercera vez consecutiva. Sin embargo, tiene más competencia: Thibaut Courtois pica en punta para ser el merecedor.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter Milan)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (París Saint Germain)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal)

Achraf Hakimi (París Saint Germain)

Harry Kane (Bayern Münich)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Nuno Mendes (París Saint Germain)

Joao Neves (París Saint Germain)

Pedri (FC Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olisé (Bayern Múnich)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabián Ruiz (París Saint Germain)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool)

Vitinha (París Saint Germain)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)