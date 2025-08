Bruno Lima rompió el silencio tras alejarse de la Selección Argentina: "Agradecer a los que me bancaron y a los que no también"

"Como ya es de público conocimiento mi salida de la Selección, quería dejar en claro que me encuentro bien. Agradecer a todos los que me bancaron en estos años y a los que no también, porque ambas te empujan a seguir", escribió.

El opuesto que salió de Obras fue una pieza clave en el equipo que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando Argentina consiguió la medalla de bronce tras un torneo inolvidable. En su mensaje, no solo hizo referencia a los logros deportivos, sino también a lo que significó representar al país en condiciones muchas veces adversas:

"Logramos cosas increíbles en estos años dejando el vóley argentino en lo más alto, teniendo en cuenta nuestras posibilidades, sacrificios y obstáculos diarios. Fue un placer haber vestido esta camiseta durante tantos años, y una sensación sumamente increíble…", concluyó.

Aunque no se dieron detalles sobre los motivos de su salida, su mensaje transmitió una especie de ¿cierre de ciclo en la Selección?.

El mensaje que compartió en las redes sociales: