Este es el calendario del Mundial de Clubes: los campeones en San Juan, los premios que otorga la competencia y grupos

Ya está definido el calendario del Mundial de Clubes , que se disputará del 1 al 5 de octubre en el mítico Estadio Aldo Cantoni.

TC en San Juan Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

Este viernes Tras el escándalo en el show de Q' Lokura, comenzaron a devolver el dinero a quienes no pudieron entrar

El Grupo A estará formado por Sporting (campeón de la Liga de Campeones 2024), Andes Talleres (subcampeón Panamericano 2024), Barcelona (campeón de la Copa Intercontinental 2024) y Olimpia (invitado como campeón de la Liga San Juan 2024).

El Grupo B contará con Óquei de Barcelos (ganador de la Champions League en 2025), San Jorge (campeón panamericano en 2024), Melbourne (representante de Asia-Oceanía) y Centro Valenciano (invitado como ganador de la Liga Argentina en 2024).

Los equipos se enfrentarán del 1 al 3 de octubre en una fase de grupos todos contra todos, seguida de las semifinales el día 4 y la clasificación final el día 5

En la primera fase, el plato fuerte es el duelo entre el Sporting y el Barcelona, en la 3ª jornada del Grupo A. Si prevalece la lógica del ascenso europeo, el partido podría decidir quién se enfrenta en semifinales al Óquei de Barcelos, candidato al triunfo en el Grupo B.

Premio en efectivo en juego:

Además del prestigio del trofeo, hay un premio en metálico confirmado en juego para los tres primeros de la clasificación final.

El ganador, el nuevo campeón del mundo, ganará 15.000 dólares, aproximadamente 12.900 euros al cambio actual. El subcampeón recibirá 10.000 dólares (8.600 euros) y el tercero, 5.000 dólares (4.300 euros).

Por otra parte, además de los costes logísticos asociados -aunque con una fuerte inversión y apoyo de la organización sanjuanina-, los equipos tienen que asumir una cuota de inscripción de 1.000 dólares (860 euros).

Grupo A

• Sporting vs. Olimpia • 1 de octubre

• Andes Talleres vs. Barcelona • 1.Oct.

• Andes Talleres vs. Sporting • 2.Fuera

• Barcelona vs. Olimpia • 2 de octubre

• Olimpia vs. Andes Talleres • 3 de octubre

• Sporting vs. Barcelona • 3 de octubre

Grupo B:

• Barcelos Oquei vs. Centro Valenciano • 1 de octubre

• San Jorge vs. Melbourne • 1 de octubre

• San Jorge vs. Óquei de Barcelos • 2.Fuera

• Melbourne vs. Centro Valenciano • 2 de octubre

• Centro Valenciano vs. San Jorge • 3.Oct.

• Barcelos vs. Melbourne • 3 de octubre

del 5º al 8º puesto:

• MF3 • 3.er Grupo A vs. 4.º Grupo B • 4.Fuera

• MF4 • 4.º Grupo A vs. 3.º Grupo B • 4.Fuera

Semifinales:

• MF1 • 1.er Grupo A vs. 2.º Grupo B • 4.Fuera

• MF2 • 2.º Grupo A vs. 1.º Grupo B • 4.Fuera

Finales:

• 7º / 8º • Ganó MF3 vs. Ganó MF4 • 5º Fuera

• 5º / 6º • Ganador de MF3 vs. Ganador de MF4 • 5º Fuera

• 3º / 4º • Ganó MF1 vs. Ganó MF2 • 5º Fuera

• 1º / 2º • Ganador de MF1 vs. Ganador de MF2 • 5º fuera