viernes 8 de agosto 2025

Mercado de pases

Bomba: Marcos Rojo se fue de Boca para convertirse en refuerzo de Racing

El defensor pudo acordar su salida del Xeneize y estaría todo listo para que se ponga la camiseta de la Academia en el Torneo Clausura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcos Rojo, el nuevo jugador de Racing.&nbsp;

Marcos Rojo, el nuevo jugador de Racing. 

Marcos Rojo será refuerzo de Racing luego de firmar este viernes la desvinculación de Boca (su vínculo vencía en diciembre), tras no ser tenido en cuenta. Una vez que se haga oficial su partida del Xeneize, el defensor de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato por productividad hasta diciembre de 2026.

El interés de la Academia no es nuevo ya que Sebastián Saja, director deportivo de la institución, había mantenido una conversación con el exfutbolista de la Selección Argentina, pero para que se diera su arribo primero tenía que quedar libre del conjunto azul y oro, algo que logró recientemente.

El conjunto de Avellaneda acelerará para ficharlo este mismo viernes, ya que hay tiempo hasta las 18 para hacer los cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para los octavos de final (Racing enfrentará a Peñarol el martes). No obstante, se pueden anotar tres de manera provisoria hasta el lunes a las 12.

Igualmente, hay que ver si estará a disposición en esta instancia o en un hipotético cuartos de final, ya que los refuerzos que llegaron fueron Tomás Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Alan Forneris y Franco Pardo.

Cabe remarcar que por más que el mercado de pases ya está cerrado, la dirigencia que encabeza Diego Milito logró un cupo por la salida de Emiliano Saliadarre a Miramar de Uruguay, que está por hacerse oficial.

El técnico Gustavo Costas fue quien quiso contar con el experimentado futbolista y el representante está viajando hacia la Argentina. Después del mediodía y tras pasar a saludar a su excompañeros por Boca Predio, Rojo tendrá una reunión con el Príncipe, quien fue su compañero en la Selección Argentina, para cerrar el acuerdo.

El contrato por productividad que le hará la Academia se explica por la cantidad de lesiones que ha tenido en el último tiempo (sufrió 11 desgarros y una rotura de ligamentos en su etapa en Boca). Si bien Racing tiene varios defensores en el puesto, la llegada del exjugador de Manchester United aportará jerarquía.

El desafío para el entrenador será lidiar con los aspectos negativos que marcaron la salida de Rojo del Xeneize, como sus expulsiones en momentos claves y declaraciones que no eran acordes al presente del equipo, sumado a los problemas físicos ya mencionados. Si bien llega sin rodaje, en el primer semestre de este año había alcanzado por primera vez acumuló 12 partidos consecutivos con la azul y oro.

