Rugby: Universitario viaja a Mendoza en busca de un triunfo clave en el Top 8 Oro

Con la motivación de volver al triunfo, Universitario de San Juan se prepara para un duelo trascendental en Mendoza ante Teqüe. El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Top 8 Oro, se jugará este sábado 9 de agosto a las 16hs y será dirigido por Sebastián López.

El quince conducido por la dupla Pallito–López llega al compromiso con un balance de una victoria (44-16 frente a CPBM), un empate (16-16 contra Los Tordos) y una derrota (22-16 ante Liceo). Esa cosecha lo ubica en la quinta posición de la tabla, a solo un punto de la zona de clasificación a semifinales.

En la otra vereda, Teqüe —con sede en General Ortega, Mendoza— aún no conoce la victoria en el certamen, por lo que buscará hacerse fuerte de local para mantener vivas sus chances en la máxima división del Regional.

La jornada también incluirá los duelos preliminares: la división Intermedia se medirá a las 14.15hs., mientras que la Pre Intermedia lo hará a las 12:30hs.