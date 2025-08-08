viernes 8 de agosto 2025

En el Aldo Cantoni

Con 34 equipos y más de 600 jugadores de todo el país, inauguraron el Torneo Nacional de Mamis Hockey

La 35° edición de la competencia se disputará durante tres días, en seis sedes en simultáneo. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El último jueves de 2025 a las 19:30, en el estadio Aldo Cantoni de Capital se celebró el acto inaugural del 35° Torneo Nacional Mamis Hockey Mayores – San Juan 2025. Esta competencia amateur de hockey sobre césped femenino se disputará desde el viernes 08 al domingo 10.

El certamen contará con seis sedes activas en simultáneo y la presencia de 64 equipos de todo el país, que convoca a más de 600 personas foráneas recorriendo y disfrutando de San Juan. Está organizado por la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan, y apoyado por el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La ceremonia de apertura contó con la presencia en las tribunas de las delegaciones participantes, quienes aportaron de su alegría, color y buena onda. El acto fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martin. Acompañaron el presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, y su vicepresidente Sebastián Barroso; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González; director de Alto Rendimiento, Martín Riveros, entre otros. El distintivo de la celebración fue la presencia de la Banda Militar ‘El Tambolar’, del Regimiento de Infantería de Montaña 22.

Las canchas designadas para el certamen son Centro de Educación Física N°20 – La Granja, Universidad Nacional de San Juan (dos campos de juego en Complejo El Palomar), Unión Vecinal de Trinidad, Universitario Hockey, Sporting Alfiles (predio Punta de Rieles y anexo) y Richet Zapata. En cada jornada del torneo, la actividad será de 08 a 18 horas.

Los equipos de San Juan son Amancay, AMET Tricolor, Central Ciclista, CEF Negro, CEF Rojo, Loma Blanco, Richet Zapata Naranja, SATSAID, San Juan Rugby Verde, Sanidad, UNSJ Azul, UNSJ Bordo, UNSJ Dorado, UNSJ Turquesa, UDAP Amarillo y UDAP Azul. Además de los sanjuaninos (16), arribarán desde Córdoba (14), Tucumán (6), Mendoza (2), Santa Fe (7), Neuquén (4), Misiones (4), Jujuy (1), Entre Ríos (6), Río Negro (1) y Buenos Aires-Tandil (4).

Los equipos están repartidos en 16 zonas de cuatro cada uno. El sistema de juego será todos contra todos, a una sola rueda. Al finalizar, los que finalicen en 1° y 2° lugar continuarán compitiendo en Copa Oro y Copa Plata; quienes terminen 3° y 4° lo harán en Copa Bronce y Copa Cobre. Las finales y entrega de premio están prevista para el domingo 10, en las respectivas sedes donde se juegue cada final.

Créditos por fotografías: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte – Gobierno de San Juan.

