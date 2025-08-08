viernes 8 de agosto 2025

Se despidió de Boca

"Hay cosas que prefiero guardarme": el duro descargo de Marcos Rojo en redes sociales

El defensor usó sus redes sociales para despedirse de Boca y contar sus emociones a través de una carta. De las 'disculpas' a los ¿palitos a la dirigencia?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcos Rojo se despidió de Boca.&nbsp;

Marcos Rojo se despidió de Boca. 

image

Marcos Rojo rescindió su contrato y ya no jugará en Boca. El zaguero acordó su salida con la dirigencia y esta mañana se acercó a Boca Predio para firmar su desvinculación y despedirse del plantel.

Minutos después, luego de hacer la revisión médica para dar su próximo paso hacia Racing, el ex capitán hizo un fuerte descargo en redes sociales: agradeció a los hinchas, pidió "disculpas" por sus errores y le tiró un palito a la dirigencia. "Hay cosas que prefiero guardarme", sentenció.

Tras cuatro años y medio en los que supo ser figura, dar cuatro vueltas olímpicas y ganarse el cariño del público, su periplo por La Ribera termina de la peor manera. Marginado por decisión del club, tal como afirmó Miguel Ángel Russo en diálogo con TyC Sports, acordó su rescisión en conflicto con el club y ya enemistado con el DT y hasta con el propio Juan Román Riquelme, quien desde su llegada siempre le brindó un apoyo incondicional.

Pese a que no hizo mención a esos problemas en el final de su era de manera directa y valoró haber podido "cumplir el sueño de jugar en el club que siempre quise y del que soy hincha", Rojo también reveló que no se va "como uno quiere".

De hecho, sobre el cierre de su descargo lanzó un tiro por elevación hacia Riquelme y compañía: "Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas".

Pero eso no fue todo. El mensaje en general estuvo teñido de agradecimiento hacia los hinchas que "nos acompañaron en todos lados" y al mismo tiempo de mucha autocrítica. "Se que a veces me equivoqué, les pido disculpas por mis errores", fue una de las frases más resonantes.

