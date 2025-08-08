Garnacho se aleja del United para jugar con Enzo en el Chelsea

Alejandro Garnacho está muy cerca de dejar el Manchester United y sumarse al Chelsea , donde están los argentinos Enzo Fernández , su compañero en la Selección, y el ex-Boca Aarón Anselmino. El extremo hispano-argentino ya tiene cerrado su contrato con el último campeón del Mundial de Clubes y sólo falta el acuerdo entre las instituciones.

Desde el final de la temporada pasada se sabía que el futbolista de 21 años iba a abandonar los Red Devils debido a su mala relación con el entrenador Rúben Amorim. El entrenador portugués lo relegó al banco de suplentes en buena parte de la temporada y el vínculo llegó a un punto de no retorno tras la final de la Europa League. "Obviamente es duro para todos, después de esta temporada que, la verdad, fue una mierda. Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé", había dicho Garnacho. A lo que el DT respondió: "Es fácil decirlo ahora. ¿Quién falló una clara oportunidad en el primer tiempo de las semifinales? Garnacho. El fútbol es así".

Para colmo, el máximo ganador de la Premier League conformó una delantera de más de 200 millones de euros en este mercado de pases. Contrató a Bryan Mbeumo del Brentford por 81 millones de euros, a Matheus Cunha de Wolverhampton a cambio de 73 y esta semana cerró a Benjamin Šeško de RB Leipzig por 76,5 millones más otros 8,5 en variables.

Garnacho era consciente de que se tenía que buscar una salida en este mercado y su deseo de continuar en la Premier lo hizo rechazar ofertas del Napoli, del futbol español y una millonaria del Al-Nassr de Arabia Saudita, donde iba a tener la oportunidad de volver a coincidir con su ídolo, Cristiano Ronaldo.

La negociación con el Chelsea data de hace varias semanas, pero los compromisos del conjunto londinense en el Mundial de Clubes la enfriaron. Ahora que el United renovó su delantera y que los Blues vendieron a Noni Madueke al Arsenal a cambio de 48 millones de libras, volvieron a acelerar para hacerse con los servicios del futbolista de la Selección Argentina.

El acuerdo contractual está y sólo falta que haya un cierre entre los clubes en los montos de la transferencia. Desde Inglaterra informan que el Manchester no lo dejará ir por menos de 80 millones de euros debido a su potencial y a que deben recuperar la gran inversión que hicieron en este mercado. Todo parece encaminado para que el Garnacho se mude a la capital inglesa.