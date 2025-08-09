Tras la derrota del Verdinegro, el Pipi Romagnoli remarcó: "Perdimos por un detalle"

San Martín sufrió un duro revés en el estadio Hilario Sánchez al caer 1-0 frente a Sarmiento de Junín , cuando el partido parecía encaminarse a un empate sin goles. El técnico verdinegro, Leandro “Pipi” Romagnoli , analizó el encuentro y dejó un mensaje de calma y autocrítica.

“Nos faltó un poquito más de juego”, resumió el DT, quien describió el duelo como “muy trabado, muy luchado, jugado por arriba, de segunda pelota”. Para Romagnoli, la clave estuvo en la concentración: “En partidos así tenés que estar atento los noventa y pico de minutos, sin alguna falla, porque si te equivocás, perdés, y fue un poco de eso”.

El entrenador consideró que el resultado fue injusto: “Es una derrota inmerecida porque no era para perderlo. Son golpes duros porque son rivales directos. Veníamos bien, asegurando tres puntos en casa y sumando un buen punto en Rosario. Perder contra un rival directo golpea, pero hay que reponerse rápido para ir a Talleres, en una cancha difícil”.

Desde lo táctico, explicó que el primer tiempo fue más directo y que con los cambios buscó mayor control del balón: “Queríamos tener más la pelota con Escalante en el arranque del segundo tiempo y creo que lo logramos, incluso tuvimos alguna situación con Tijanovic. Después fue un partido muy trabado. Generamos un poquito más que el rival, pero por un detalle mínimo terminás perdiendo”.

Romagnoli también despejó dudas sobre su continuidad: “Las fuerzas están y uno vino sabiendo la situación del club. Creemos en los jugadores y podemos sacarlo adelante. Veo una mejoría en el equipo, aunque a veces podamos tener un traspié como el de hoy. No fuimos superados por el rival, perdimos por un detalle. No queda otra que levantar la cabeza”.

Pensando en el próximo compromiso, el DT reconoció la dificultad del rival: “Jugamos con otro rival difícil, pero todos los partidos son complicados”.