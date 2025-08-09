Quiénes son los 8 sanjuaninos que competirán en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

San Juan volverá a decir presente en el plano deportivo internacional. Ocho atletas de la provincia fueron convocados para integrar la delegación argentina que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a disputarse del 9 al 23 de agosto en la capital paraguaya.
La cita continental reunirá a las máximas promesas del deporte juvenil de América y será una plataforma clave para proyectar futuros representantes en los Juegos Panamericanos de mayores y en los Juegos Olímpicos.
En total, habrá presencia sanjuanina en cinco disciplinas: vóley masculino, triatlón, vela, karate y ciclismo —tanto en pista como en ruta—. Los convocados son:
Samuel Guidi Correa – Vóley masculino
Thomás Castañeda – Triatlón
Mateo Maldonado – Vela
Jenifer Bolado – Karate
Ludmila Aguirre – Ciclismo de pista
Ramiro Videla – Ciclismo de ruta y pista
Mateo Kalejman – Ciclismo de ruta
Delfina Dibella – Ciclismo de ruta
La convocatoria es un reflejo del talento, el esfuerzo y la proyección de los deportistas formados en San Juan, que una vez más dirán presente en un evento que reúne a la élite juvenil del continente.