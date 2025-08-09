sábado 9 de agosto 2025

En Paraguay

Quiénes son los 8 sanjuaninos que competirán en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

La competición se celebrará del 9 al 23 de agosto y cinco varones y tres mujeres serán los representantes de esta tierra, quienes vestirán los colores de la Selección Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
8

San Juan volverá a decir presente en el plano deportivo internacional. Ocho atletas de la provincia fueron convocados para integrar la delegación argentina que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a disputarse del 9 al 23 de agosto en la capital paraguaya.

La cita continental reunirá a las máximas promesas del deporte juvenil de América y será una plataforma clave para proyectar futuros representantes en los Juegos Panamericanos de mayores y en los Juegos Olímpicos.

En total, habrá presencia sanjuanina en cinco disciplinas: vóley masculino, triatlón, vela, karate y ciclismo —tanto en pista como en ruta—. Los convocados son:

  • Samuel Guidi Correa – Vóley masculino

  • Thomás Castañeda – Triatlón

  • Mateo Maldonado – Vela

  • Jenifer Bolado – Karate

  • Ludmila Aguirre – Ciclismo de pista

  • Ramiro Videla – Ciclismo de ruta y pista

  • Mateo Kalejman – Ciclismo de ruta

  • Delfina Dibella – Ciclismo de ruta

La convocatoria es un reflejo del talento, el esfuerzo y la proyección de los deportistas formados en San Juan, que una vez más dirán presente en un evento que reúne a la élite juvenil del continente.

Dejá tu comentario

