Quiénes son los 8 sanjuaninos que competirán en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

San Juan volverá a decir presente en el plano deportivo internacional. Ocho atletas de la provincia fueron convocados para integrar la delegación argentina que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 202 5, a disputarse del 9 al 23 de agosto en la capital paraguaya.

La cita continental reunirá a las máximas promesas del deporte juvenil de América y será una plataforma clave para proyectar futuros representantes en los Juegos Panamericanos de mayores y en los Juegos Olímpicos.

En total, habrá presencia sanjuanina en cinco disciplinas: vóley masculino, triatlón, vela, karate y ciclismo —tanto en pista como en ruta—. Los convocados son:

Samuel Guidi Correa – Vóley masculino

Thomás Castañeda – Triatlón

Mateo Maldonado – Vela

Jenifer Bolado – Karate

Ludmila Aguirre – Ciclismo de pista

Ramiro Videla – Ciclismo de ruta y pista

Mateo Kalejman – Ciclismo de ruta

Delfina Dibella – Ciclismo de ruta

La convocatoria es un reflejo del talento, el esfuerzo y la proyección de los deportistas formados en San Juan, que una vez más dirán presente en un evento que reúne a la élite juvenil del continente.