Todino fue el más rápido en la previa del "Desafío de las Estrellas" en Sa Juan

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en San Juan Villicum disputando el “Desafío de las Estrellas”. Esta carrera especial llega en el marco de la novena fecha de la temporada. Cabe recordar que las posiciones de largada quedaron definidas por un sorteo realizado el pasado viernes y que los pilotos tendrán que ingresar a boxes para recargar combustible y cambiar neumáticos.
En la tarde del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el segundo y último entrenamiento antes de la carrera (no hay clasificación ni series). Allí, Germán Todino fue el más veloz y se convirtió en la referencia.
El Gaucho de Rivera hizo una vuelta rápida de 1:37.795, lo que lo ubicó a 345 milésimas de Emiliano Spataro y a 510 de Matías Rossi, sus perseguidores más cercanos.
La competición iniciará este domingo 10 de agosto, a las 12:45 horas. En la carrera final, está previsto que el sanjuanino Tobías Martínez, frente a su gente y tras el sorteo, largue desde la 9° posición.
Así largarán los pilotos en el "Desafío de las Estrellas"
1. Gastón Mazzacane
2. Augusto Carinelli
3. Martín Vázquez
4. Marcos Quijada
5. Diego De Carlo
6. Norberto Fontana
7. Jerónimo Teti
8. Diego Azar
9. Tobías Martínez
10. Martín Serrano
11. Alfonso Domenech
12. Matías Canapino
13. Nicolás Impiombato
14. Juan Cruz Benvenuti
15. Santiago Álvarez
16. Matías Jalaf
17. Lautaro De la Iglesia
18. Juan José Ebarlin
19. Andy Jakos
20. Nicolás Trosset
21. Emiliano Spataro
22. Valentín Aguirre
23. Kevin Candela
24. Elio Craparo
25. Christian Ledesma
26. Jonatan Castellano
27. Gastón Ferrante
28. Ignacio Fain
29. Facundo Chapur
30. Josito Di Palma
31. Jeremías Scialchi
32. Juan Bautista De Benedictis
33. Juan Martín Trucco
34. José Manuel Urcera
35. Santiago Mangoni
36. Julián Santero
37. Agustín Canapino
38. Nicolás Bonelli
39. Matías Rossi
40. Marcos Landa
41. Germán Todino
42. Otto Fritzler
43. Facundo Ardusso
44. Jeremías Olmedo
45. Mariano Werner
46. Hernán Palazzo
47. Mauricio Lambiris
48. Marcelo Agrelo
Fuente: Carburando