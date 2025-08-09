sábado 9 de agosto 2025

Turismo Carretera

Todino fue el más rápido en la previa del "Desafío de las Estrellas" en Sa Juan

La carrera especial llega en el marco de la novena fecha de la temporada. Tobías Martínez, ante su gente y tras el sorteo, largará desde la 9° posición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en San Juan Villicum disputando el “Desafío de las Estrellas”. Esta carrera especial llega en el marco de la novena fecha de la temporada. Cabe recordar que las posiciones de largada quedaron definidas por un sorteo realizado el pasado viernes y que los pilotos tendrán que ingresar a boxes para recargar combustible y cambiar neumáticos.

En la tarde del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el segundo y último entrenamiento antes de la carrera (no hay clasificación ni series). Allí, Germán Todino fue el más veloz y se convirtió en la referencia.

El Gaucho de Rivera hizo una vuelta rápida de 1:37.795, lo que lo ubicó a 345 milésimas de Emiliano Spataro y a 510 de Matías Rossi, sus perseguidores más cercanos.

La competición iniciará este domingo 10 de agosto, a las 12:45 horas. En la carrera final, está previsto que el sanjuanino Tobías Martínez, frente a su gente y tras el sorteo, largue desde la 9° posición.

Así largarán los pilotos en el "Desafío de las Estrellas"

1. Gastón Mazzacane

2. Augusto Carinelli

3. Martín Vázquez

4. Marcos Quijada

5. Diego De Carlo

6. Norberto Fontana

7. Jerónimo Teti

8. Diego Azar

9. Tobías Martínez

10. Martín Serrano

11. Alfonso Domenech

12. Matías Canapino

13. Nicolás Impiombato

14. Juan Cruz Benvenuti

15. Santiago Álvarez

16. Matías Jalaf

17. Lautaro De la Iglesia

18. Juan José Ebarlin

19. Andy Jakos

20. Nicolás Trosset

21. Emiliano Spataro

22. Valentín Aguirre

23. Kevin Candela

24. Elio Craparo

25. Christian Ledesma

26. Jonatan Castellano

27. Gastón Ferrante

28. Ignacio Fain

29. Facundo Chapur

30. Josito Di Palma

31. Jeremías Scialchi

32. Juan Bautista De Benedictis

33. Juan Martín Trucco

34. José Manuel Urcera

35. Santiago Mangoni

36. Julián Santero

37. Agustín Canapino

38. Nicolás Bonelli

39. Matías Rossi

40. Marcos Landa

41. Germán Todino

42. Otto Fritzler

43. Facundo Ardusso

44. Jeremías Olmedo

45. Mariano Werner

46. Hernán Palazzo

47. Mauricio Lambiris

48. Marcelo Agrelo

Fuente: Carburando

