¡Qué dolor!: ganó una carrera en Nascar pero se rompió la clavícula en el festejo

Increíble momento el que se dio en la competencia de XFinity. El protagonista fue Connor Zilisch , quien ganó la serie de Nascar y salió de su auto para festejar con su gente el primer puesto. Sin embargo, uno de sus pies se enganchó del lado de adentro de la puerta, resbaló, cayó de costado y quedó inmóvil en el suelo.

Ciclismo Polémica por la descalificación de Kalejman: UCRA apeló la sanción y hubo sorpresas en el ambiente del ciclismo

El personal médico que allí se encontraba lo subió a una camilla y lo subieron a una ambulancia para que se lo lleven a un centro de salud. Luego, se supo el lamentable diagnóstico: fractura de clavícula. Horas después, su equipo, JR Motorsports, anunció que Zilisch fue dado de alta.

Lo que debía ser una jornada de festejo y alegría terminó en preocupación y angustia, sobre todo por la fuerte imagen del piloto que quedó en el piso sin poder moverse producto del fuerte golpe. Sin embargo, más tarde, el propio automovilista realizó un posteo en X en el que avisó que se encontraba bien, aunque la lesión le impedirá correr, como mínimo, el próximo domingo en Go Bowling at the Glen de la Cup Series.

"Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor", escribió Zilisch.

Cabe destacar que no es la primera vez que el norteamericano sufre un golpe en la temporada. En una carrera en Talladega, su auto chocó contra una pared, lo que le provocó una lesión en la espalda baja y le impidió correr a la semana siguiente.