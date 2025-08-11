Racing presentó a Marcos Rojo: de la frase picante de Costas a la camiseta sin apellido

Racing le dio la bienvenida a Marcos Rojo como su nuevo refuerzo con un posteo en redes sociales. Desde la institución de Avellaneda anunciaron que el exjugador de Boca ya firmó su contrato pero lo hicieron con una curiosidad: en ningún momento hicieron alusión a su apellido por ser el apodo de Independiente, el clásico rival y mala palabra.

El exfutbolista de la Selección Argentina, de 35 años, arribó con el pase en su poder tras haber rescindido con el Xeneize y firmó un contrato de productividad por un año. "Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores", escribieron en la publicación.

image

El zurdo tuvo este domingo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Gustavo Costas y conoció a sus nuevos compañeros, pero en el azul y oro venía entrenando con normalidad pese a que había sido apartado del resto por decisión del técnico, Miguel Ángel Russo. Por lo tanto, Costas podría utilizarlo el martes cuando la Academia visite a Peñarol de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Justamente el certamen continental y la Copa Argentina son los dos torneos en los que Racing podrá contar con el futbolista, ya que no está habilitado para sumar minutos en el Clausura. Esto sucedió porque el ex-Manchester United rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio, día que cerró la ventana para las transferencias. El artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha: caso contrario no podrá disputar el certamen local.

Pese a que esto no afecta para el torneo federal ni el que organiza Conmebol, si la AFA no hace una excepción y habilita al defensor, Costas lo perderá en gran parte de los duelos de la temporada. Por eso en Racing analizan la posibilidad de presentar un recurso de amparo o encontrar algún recoveco o vacío legal que le permita hacer una presentación formal. La historia puede sumar nuevos capítulos, pero por lo pronto, y aunque en Avellaneda no quieran expresarlo así, Rojo ya es de Racing.

Gustavo Costas le dio la bienvenida a Marcos Rojo con una picante frase: "Quiero un hijo de p..."

Racing publicó un video para presentar a Marcos Rojo como nuevo jugador de la institución y en medio de las imágenes, justo cuando le realizaban la revisión médica, al defensor de 35 años le preguntaron qué le había dicho Gustavo Costas en la charla que habían tenido. "Quería un hijo de puta en el equipo", reveló el futbolista que firmó con la Academia luego de haber rescindido su contrato con Boca.

En la publicación también se lo vio al futbolista en sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros y en el momento de la rúbrica del vínculo. En ambas situaciones estuvo presente Diego Milito, presidente de la Academia, con quien compartió plantel en la Selección Argentina y tiró un comentario por la similitud de las camisetas: "Te queda pintada”.

Ya en el campo de juego del Cilindro, donde fue parte de un set de fotos y videos institucionales, Rojo dejó sus primeras sensaciones como nuevo jugador de Racing. "Llego a un club grande, con mucho prestigio y cosas por delante, pero para lo que uno viene acá es sin dudas a ganar la copa", manifestó.

Con respecto a sus primeras sensaciones en el plantel, el surgido en Estudiantes deslizó que "con grandes chicos". Además, sobre lo que significa este nuevo desafío en su carrera, agregó: "En este momento de mi vida me pone contento y tengo ganas de seguir demostrando".