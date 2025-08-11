Cavani, positivo con el momento de Boca y tras salir silbado de la Bombonera

La merma futbolística de Edinson Cavani está a la vista. Lo sufre Boca , los hinchas -que en algunos casos lo silbaron contra Racing al ser reemplazado- y más que nadie el propio jugador, que como goleador de pura cepa busca revertir la historia y sigue dando señales de optimismo a pesar de tener todo en contra. "A seguir y seguir", escribió en un posteo.

Escueto pero en la misma línea positiva de siempre, incluso a pesar de que las cosas no le salen, el Matador utilizó su cuenta de Instagram para mandar un nuevo mensaje alentador luego del empate con Racing en La Bombonera.

@Chinasanjuann, reconocida fotógrafa del medio, subió una postal del uruguayo durante el clásico con el lema "nunca mucho cuesta poco", frase que Cavani lleva como bandera y lema de vida. Y ahí tomó la posta, reposteó la historia y le agregó esas palabras que no hacen más que ratificar que lo va a intentar hasta el último día, tal como le dijo al presidente de Danubio cuando quiso conquistarlo para irse de Boca.

image

Vale la pena recordar que el futbolista de 38 años no había estado entre los 11 en la práctica de fútbol que Miguel Ángel Russo hizo en la semana, pero el DT finalmente optó porque sea titular. De hecho, fue el capitán del equipo (como suele serlo habitualmente) cuando todo hacía indicar que iba a ser Leandro Paredes el encargado de llevar la cinta si iba al banco de suplentes.

Desafortunadamente para Boca y Cavani, nada cambió en el clásico: erró un insólito gol abajo del arco -aunque estaba en posición adelantada-, participó poco del juego y fue silbado por el público Xeneize cuando se retiró del campo de juego por Milton Giménez (autor del gol del 1-1). No obstante, ya dejó en claro que no bajará los brazos y buscará cambiar la situación.