lunes 11 de agosto 2025

Triunfazos

Universario y San Juan Rugby le marcaron la cancha a los mendocinos en el Top 8

Universitario venció de visitante a Teque y el San Juan Rugby lo hizo de local ante Marista. Ambos equipos están entre los cuatro mejores de la competencia. En Copa Plata el único que ganó fue Alfiles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Prensa Universitario San Juan.

En el plano del rugby masculino cuyano, este fin de semana Universitario y San Juan Rugby Club ganaron sus respectivos partidos en la cuarta fecha del Top 8 2025 (o Copa Oro), competencia fiscalizada por la Unión de Rugby de Cuyo.

Rama Méndez y Fede Avellaneda. 
Propuesta

Los sanjuaninos Fedra Nurkai y Rama Méndez compartirán cabina en formato sunset
En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.
Electrodomésticos

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

Ambos encuentros se disputaron el último sábado 9 de agosto, por la tarde. Quien ofició de local fue el Piuquén, que se dio el gran gusto de vencer 32-31 al poderoso Marista mendocino, en el último minuto y en Santa Lucía. El resultado se definió en el último instante, gracias a un penal convertido por Juan Pablo ‘Tito’ Castro, quien se despachó como el jugador del partido con 27 puntos.

Esta victoria le permite al San Juan RC escalar posiciones en la tabla general. Actualmente está tercero con 13 puntos, producto de tres triunfos y apenas una derrota. Su próximo partido será el fin de semana entrante en Mendoza ante Los Tordos de Guaymallén, el líder momentáneo del torneo con 16 puntos.

San Juan Rugby formó con la siguiente alineación: 1- Sebastián Diez, 2- Manuel Cúneo, 3- Agustín Rodríguez, 4- Juan Cruz Yuba, 5- Mateo Licciardi, 6- Javier Wiernes, 7- Juan Pablo Venier, 8- Lautaro Gil, 9- Joaquín Farre, 10- Bautista Cúneo, 11- Emanuel Reinoso, 12- Felipe González, 13- Santiago Peñafort, 14- Rodrigo Perello y 15- Juan Pablo Castro.

En el cruce restante de este resumen, Universitario San Juan viajó hasta Maipú en Mendoza para enfrentarse ante Teque. El equipo sanjuanino luchó hasta el final, y se trajo consigo un valioso 32-24 a su favor. Los dos tries convertidos por Juan Martín Echegaray y Nicolás Buloz fueron de gran ayuda para conseguir la victoria.

Al igual que su par sanjuanino, Universitario se prendió en los primeros puestos del campeonato. Ahora está en el cuarto puesto, uno por debajo del Piuquén, pero con 12 puntos (dos victorias, un empate y una derrota). Por la quinta fecha, el sábado próximo recibirá en su anexo en Pocito a Mendoza Rugby, el actual anteúltimo con cuatro unidades.

Universitario alineó al siguiente quince: 1- Esteban Pagés, 2- Nicolás Martínez, 3- Alan Pedrol, 4- Juan Ignacio del Carril, 5- Bautista Sambrizzi, 6- Juan Francisco Caroprese, 7- Francisco Marcucci, 8- Santiago Baldi, 9- Juan Martín Echegaray, 10. Gerónimo Arabel, 11- Gerónimo Adarvez, 12- Agustín Sales, 13- Andrés Buloz, 14- Nicolás Buloz y 15- Gerónimo Pastore.

Copa Plata: resultados dispares para los de San Juan:

De los tres representantes sanjuaninos, el único que pudo ganar fue Alfiles. En su anexo en Rivadavia, el Elefante venció 32-31 a Universitario de Mendoza. Está quinto con nueve puntos y en la próxima visitará a Peumayén

Por su lado, tanto Huazihul como Jockey fueron derrotados ante Banco y Tacurú respectivamente. Jockey se mantiene tercero con 11 y Huazihul, que no levanta cabeza, está anteúltimo con cuatro puntos. Ambos equipos se verán las caras en la siguiente jornada.

