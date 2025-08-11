¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones

Hasta las 23.59 del domingo 17 de agosto hay plazo para la presentación de candidatos para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. El peronismo debate quién es el dirigente que encabezará la lista entre el tres veces gobernador, José Luis Gioja, y el exintendente de San Martín, Cristian Andino, que representa al sector del senador Sergio Uñac. Sin embargo, hay una voz que pasa desapercibida en el concierto de opiniones constantes sobre la figura que debe ocupar la cabeza. La Cámpora no hace ruido, sino que opera desde atrás para posicionar a un nombre propio en la lista.

Este diario consultó -sin éxito- con la senadora Celeste Giménez, referente de La Cámpora en San Juan, sobre la preferencia entre Gioja y Andino. Usualmente, el kirchnerismo duro en la provincia no tiene contacto con los medios de comunicación. No obstante, trascendió que recientemente -lunes o martes de la semana pasada- hubo una reunión entre el exintendente de San Martín y el armador de la organización K en el interior del país, Joaquín Bezi. El camporista recibió a Andino en Buenos Aires. Naturalmente, hablaron de las elecciones, aunque ninguna de las partes lo confirmó. Aparentemente, Bezi bancó al sanmartiniano por la cercanía de la agrupación con Uñac.

El vínculo del senador con La Cámpora se remonta a las elecciones nacionales del 2023. En ese momento, Uñac acordó con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, la candidatura de Giménez en segundo término, que ingresó a la Cámara alta después de un escrutinio pormenorizado. Luego, el senador hizo lo mismo en el armado de la Juventud Peronista de la provincia, donde organización K nunca tuvo lugar. Envió a su encargado de asuntos juveniles, el excandidato a diputado departamento por Rivadavia, Emiliano Paradiso, para garantizar la apertura del sector joven del peronismo. Así entró la asesora de Giménez, Sofía García Hermann, al Triunvirato de la JP.

En resumen, La Cámpora ve a Uñac como un aliado. Incluso, la agrupación lo hizo sonar como un potencial presidente del Partido Justicialista nacional antes que Cristina Kirchner tomara la posta. No sucede lo mismo con Gioja. El kirchnerismo duro recuerda que el tres veces gobernador no dio espacio en los gobiernos ni en el partido para la participación de la organización que fundó Máximo Kirchner, aunque reconocen que tiene línea directa con la expresidenta de la Nación. A mediados de julio, sonó la posibilidad de que Gioja visitase a Cristina en San José 1111, donde cumple condena. No obstante, después una fuente del giojismo deslizó un comentario sobre el tema: "Para qué llevarle estos problemas a ella, el Flaco no disputa la candidatura".

En el péndulo entre Gioja y Andino, todo indica que La Cámpora banca al exintendente, pero la decisión final sigue en manos de Cristina. ¿Se meterá en la lista sanjuanina? En el giojismo son escépticos. Probablemente, buscará un lugar en la lista sea el candidato que sea. Trascendió el nombre de García Hermann como posibilidad en el espacio de los suplentes que le corresponde a la Juventud Peronista. Hay un militante del espacio de Gioja que quiere la candidatura: el secretario General de la JUP, Juan Pablo Gómez. El joven es asesor de Giménez en el Senado y mantuvo una reunión con Andino en el café frente al Centro Cívico. Es más, luego de la charla pública -varios dirigentes políticos los vieron- el exintendente concurrió a la Secretaría de Obras de la Universidad Nacional de San Juan, que actualmente está en manos de Fernando Gómez, hermano y socio político de Juan Pablo. ¿Pretende un lugar en la lista que podría encabezar Andino? Tal vez.