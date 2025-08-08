viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
almateur

Una patada a la timidez: el salto de Pía Montigel en taekwondo

Tiene 15 años y al pie de la cordillera descubrió el este deporte casi por casualidad. Hoy entrena con la selección, fue campeona nacional y se prepara para los Juegos Binacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pía Montigel vive en Barreal y allí, donde el cielo es más limpio, una patada bien dada puede abrir caminos. A sus 15 años, Pía encontró en el taekwondo una forma de vencer la timidez, viajar, hacer amigos y soñar en grande. Ganadora del oro en Los Juegos Evita el año pasado, ahora se prepara para los Juegos Binacionales, que se celebrarán en Maule en noviembre.

Lee además
escandalo y pinas en la liga jachallera: casi una docena de jugadores suspendidos y un colaborador sancionado por 4 meses
Violencia en el fútbol

Escándalo y piñas en la Liga Jachallera: casi una docena de jugadores suspendidos y un colaborador sancionado por 4 meses
con 34 equipos y mas de 600 jugadores de todo el pais, inauguraron el torneo nacional de mamis hockey
En el Aldo Cantoni

Con 34 equipos y más de 600 jugadores de todo el país, inauguraron el Torneo Nacional de Mamis Hockey

En el nuevo episodio de Almateur, el microprograma deportivo de Tiempo de San Juan, llega la historia de esta joven deportista que comenzó practicando básquet como su familia, pero que un día se animó a probar algo nuevo. “Entré a una escuelita de taekwondo medio de casualidad, y al principio estaba muy nerviosa. Nunca había hecho un deporte así”, cuenta.

Pero la incomodidad inicial duró poco: bastó una primera victoria en un torneo en Mendoza para que decidiera cambiar el rumbo. “Gané mi primera pelea y me gustó. Sentí que esto era lo mío”, recuerda.

image

El 2023 fue un año clave. Pía no logró podio en los Juegos Evita, pero no bajó los brazos. Volvió en 2024 y se consagró campeona nacional. “No lo podía creer. Me puse a llorar. Fue mi primer logro y me abrió muchas puertas”, relata sobre esa medalla de oro que la conectó con la selección argentina, con entrenamientos especializados y con la posibilidad de recibir una beca en su localidad.

En San Luis, durante un campus de entrenamiento, un elogio de un entrenador nacional terminó de sellar su confianza. “No fue la gran cosa, solo me felicitó por una patada, pero me llegó muy al fondo”, admite con emoción.

Hoy, además de entrenar para clasificar a los Juegos Binacionales, Pía también transmite su pasión: ayuda a su profesor guiando a los más pequeños que llegan al tatami. “Tengo la responsabilidad de enseñarles y cuidarlos”, dice con naturalidad, como si la disciplina ya formara parte de su esencia.

En los Juegos Evita el año pasado, cuando sentí que quedé en primer lugar, como que me empecé a emocionar... al principio no lo podía creer, pero después reaccioné y me puse a llorar. En los Juegos Evita el año pasado, cuando sentí que quedé en primer lugar, como que me empecé a emocionar... al principio no lo podía creer, pero después reaccioné y me puse a llorar.

Fuera del entrenamiento, también disfruta del compañerismo. “Me hice muy amiga de Nayara, nos apoyamos mutuamente, nos enseñamos cosas. El lazo que tenemos es muy lindo”, comparte.

Desde Barreal, Pía ya no solo viaja a competir, sino también a conocer ciudades, compartir mates en las plazas y disfrutar con sus compañeros. Porque competir también es celebrar.

Mirá el video completo del episodio de Almateur con Pía Montigel:

Embed - Almateur 17 - Pia Montigel

Temas
Seguí leyendo

Liga Universitaria: Constructores saltó al liderato de la A, mientras que en la B y C todo sigue igual

Bomba: Rojo se aleja de Estudiantes y se acerca a otro grande del fútbol argentino

La noche soñada de los sanjuaninos Pérez y Ladstatter en Primera: uno gritó gol y el otro fue figura

Se canceló la gira de la Selección Argentina por China: los nuevos rivales y sedes

Estudiantes venció a la Lepra mendocina, y manda en su grupo

San Lorenzo le ganó a Vélez, y es líder de su grupo

Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario

El ex verdinegro que tomó el corralito de Sarmiento para ganar un partido clave en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la noche sonada de los sanjuaninos perez y ladstatter en primera: uno grito gol y el otro fue figura
Talento de exportación

La noche soñada de los sanjuaninos Pérez y Ladstatter en Primera: uno gritó gol y el otro fue figura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Imagen ilustrativa.
Curiosidad

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Te Puede Interesar

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura
Castigo

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

La Cámara Vitivinícola que agrupa a bodegas trasladistas locales se sumó a los rechazos de Nación, Mendoza y San Juan del aumento del 45% a los aportes dispuesto por COVIAR.
Bodegas

Tensión en casa: un alto directivo de COVIAR rechaza el aumento y se suma a la ola de críticas